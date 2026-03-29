Завантажувати додатки на Android доведеться по-іншому: Google назвала нові правила

Google розкрила додаткові деталі роботи алгоритму Advanced Flow для встановлення програм від неперевірених розробників. Новий механізм не потребуватиме повторного проходження добового блокування під час зміни телефону.

Раніше компанія повідомила, що в серпні 2026 року запроваджує обов'язкову 24-годинну паузу перед встановленням APK-файлів із неофіційних джерел. Цей та інші заходи впроваджуються для захисту користувачів від шахрайства та вірусів. Відповіді на часті запитання озвучив представник компанії Меттью Форсайт у відеоролику, пише 9to5Google.

Розповіли про функцію автоматичного перенесення роздільних здатностей під час купівлі смартфона. Налаштування копіюються на новий апарат під час первинного налаштування системи. Не доведеться повторно чекати 24 години, щоб ставити стороннє ПЗ, що завантажується не з Google Play. Однак питання збереження цих прав після повного скидання системи або встановлення кастомних прошивок залишаються відкритими. Компанія планує дати роз'яснення в майбутніх публікаціях.

Advanced Flow: захист користувачів від потенційного шахрайства та шкідливого софту на Android. Заходи тимчасово перешкоджають встановленню невідомих APK для забезпечення безпеки. Фото: Google

Робота через ADB та оновлення програм

Обмеження не поширюються на встановлення через інструмент Android Debug Bridge (ADB) — ставити програми можна буде відразу, підключивши смартфон до комп'ютера. Однак не існує команди, що дозволяє обійти 24-годинний період очікування як такий за допомогою командного рядка.

Алгоритм Advanced Flow повинен залишатися активним для оновлення завантажених APK-файлів. Семиденний ліміт створений для тестування програм, а не постійного використання. Дозвіл можна видати назавжди. При цьому самі додатки не здатні відстежити статус функції — механізм працює на рівні ОС.

Режим розробника не доведеться тримати завжди увімкненим для встановлення APK. Опція необхідна тільки на етапі запуску алгоритму і ввімкнення добового таймера. Після закінчення 24 годин режим розробника можна вимкнути, щоб уникнути конфліктів з банківськими додатками.

