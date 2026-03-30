Android-смартфони отримають зручну функцію обміну файлами: як це працює (відео)

Власники Android-гаджетів незабаром зможуть обмінюватися файлами так само легко, як користувачі iPhone за допомогою AirDrop і NameDrop. Достатньо буде просто піднести два телефони один до одного.

Судячи з витоків коду в новітніх версіях ОС, Google і Samsung спільно працюють над функцією обміну даними "в один дотик", пише Android Authority.

Як працює функція "Tap to share"

Ентузіасти виявили згадки про нову технологію одразу в трьох місцях: у тестових збірках оболонки Samsung One UI 9, у системному коді бета-версій Android 17 і в сервісах Google Play. Це говорить про те, що функція не буде ексклюзивом для смартфонів Samsung, а стане доступною для всіх пристроїв на базі Android.

Судячи з усього, алгоритм використовуватиме чип NFC як тригер для встановлення з'єднання. Тобто, коли ви підносите верхню частину одного телефону до іншого, NFC миттєво синхронізує пристрої.

Відео дня

А ось сама передача файлів, найімовірніше, здійснюватиметься через швидший протокол Quick Share (який використовує Wi-Fi Direct і Bluetooth).

Журналіст Android Authority розповів про майбутню функцію Android

Від контактів до файлів

Функція "Tap to share" буде універсальною. З її допомогою можна буде миттєво передавати не тільки номери контактів, а й фотографії, відео та будь-які інші файли, просто торкнувшись смартфонами. У коді навіть знайдені спливаючі підказки: "Піднесіть свій телефон до пристрою, і файли будуть відправлені".

Оскільки нововведення знайшли в коді Android 17 і прошивці One UI 9, експерти припускають, що офіційний анонс Tap to share може відбутися разом із релізом Android 17. Ймовірно, першими випробувати функцію зможуть саме власники смартфонів Samsung Galaxy.

