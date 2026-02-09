Передача файлов между iPhone и Android станет проще: новую функцию получат эти смартфоны

Google подтвердила планы по расширению совместимости Quick Share с протоколом AirDrop от Apple. Ранее эта функция была эксклюзивом линейки Pixel 10, но теперь обмен данными между экосистемами глобально упростится.

Как сообщает Android Authority, соответствующие заявления прозвучали на закрытом пресс-брифинге Google в Тайбэе.

В прошлом году Google реализовала поддержку AirDrop на смартфонах серии Pixel 10. В результате стало возможным передавать фото и документы на iPhone, iPad и Mac без сторонних приложений. Эрик Кей, вице-президент по разработке платформы Android, подтвердил, что в 2026 году это нововведение заработает на гаджетах других производителей.

"Мы потратили много времени и сил, чтобы создать решение, совместимое не только с iPhone, но и с iPad и MacBook. Теперь, когда технология проверена, мы работаем с партнерами над ее внедрением в остальную экосистему. Ожидайте громких анонсов очень скоро", — заявил Кей.

Технически Google подготовила почву для этого заранее: функциональность AirDrop не была частью системной прошивки Pixel; ее добавили через апдейт приложения Quick Share Extension в Google Play. Это удобное и простое решение — на другие смартфоны функция придет после обновления одного внешнего компонента, не требуя глубоких модификаций ОС Android.

Беспроводной обмен файлами между iPhone и Android (иллюстративное фото) Фото: Android Authority

Кто получит функцию первым

Хотя Google пока не называет конкретный список поддерживаемых моделей, некоторые вендоры уже раскрыли карты:

Nothing: Бренд официально подтвердил работу над интеграцией AirDrop-совместимости в свои смартфоны.

Бренд официально подтвердил работу над интеграцией AirDrop-совместимости в свои смартфоны. Смартфоны на Snapdragon: Компания Qualcomm недавно намекнула, что работает над аппаратной поддержкой этой функции для устройств на своих чипах.

Эксклюзивность функции для Pixel была временной мерой для тестирования технологии. Теперь сообщение между операционными системами будет бесшовнее.

Android теперь поддерживает AirDrop

Помимо обмена файлами, Google удваивает усилия по упрощению миграции пользователей с iOS на Android. Компания разрабатывает новые методы переноса данных, позволяющих сохранить максимум настроек и данных при переходе с iOS.

