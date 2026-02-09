Передача файлів між iPhone і Android стане простішою: нову функцію отримають ці смартфони

Google підтвердила плани щодо розширення сумісності Quick Share з протоколом AirDrop від Apple. Раніше ця функція була ексклюзивом лінійки Pixel 10, але тепер обмін даними між екосистемами глобально спроститься.

Як повідомляє Android Authority, відповідні заяви пролунали на закритому прес-брифінгу Google у Тайбеї.

Минулого року Google реалізувала підтримку AirDrop на смартфонах серії Pixel 10. У результаті стало можливим передавати фото і документи на iPhone, iPad і Mac без сторонніх додатків. Ерік Кей, віце-президент з розробки платформи Android, підтвердив, що у 2026 році це нововведення запрацює на гаджетах інших виробників.

"Ми витратили багато часу і сил, щоб створити рішення, сумісне не тільки з iPhone, а й з iPad і MacBook. Тепер, коли технологія перевірена, ми працюємо з партнерами над її впровадженням в іншу екосистему. Чекайте гучних анонсів дуже скоро", — заявив Кей.

Технічно Google підготувала ґрунт для цього заздалегідь: функціональність AirDrop не була частиною системної прошивки Pixel; її додали через апдейт додатка Quick Share Extension в Google Play. Це зручне і просте рішення — на інші смартфони функція прийде після оновлення одного зовнішнього компонента, не вимагаючи глибоких модифікацій ОС Android.

Бездротовий обмін файлами між iPhone та Android (ілюстративне фото) Фото: Android Authority

Хто отримає функцію першим

Хоча Google поки не називає конкретний список підтримуваних моделей, деякі вендори вже розкрили карти:

Nothing: Бренд офіційно підтвердив роботу над інтеграцією AirDrop-сумісності у свої смартфони.

Бренд офіційно підтвердив роботу над інтеграцією AirDrop-сумісності у свої смартфони. Смартфони на Snapdragon: Компанія Qualcomm нещодавно натякнула, що працює над апаратною підтримкою цієї функції для пристроїв на своїх чипах.

Ексклюзивність функції для Pixel була тимчасовим заходом для тестування технології. Тепер сполучення між операційними системами буде безшовніше.

Android тепер підтримує AirDrop

Крім обміну файлами, Google подвоює зусилля зі спрощення міграції користувачів з iOS на Android. Компанія розробляє нові методи перенесення даних, що дають змогу зберегти максимум налаштувань і даних під час переходу з iOS.

Раніше повідомлялося, що понад 40% користувачів Android варто купити новий телефон. Google більше не випускає патчі безпеки для телефонів під управлінням Android 12 або старіших версій. Це означає, що телефони, випущені 2021 року і раніше, не захищені від новітніх атак шкідливих програм.