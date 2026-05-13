Швидкий обмін файлами між Android та iOS вже тут: які смартфони отримають цю функцію

Компанія Google розгортає кросплатформну підтримку AirDrop та Quick Share на більшій кількості смартфонів Android.

Цього року Google добавить підтримку AirDrop до Quick Share на пристроях від Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi та Honor. Про це пише 9to5Google.

У оголошенні Google також згадуються смартфони Samsung. Оскільки флагманська серія Galaxy S26 отримала сумісність з AirDrop ще в березні 2026 року, ймовірно, йдеться про старіші моделі.

Китайські флагмани Oppo Find X9 Ultra та Vivo X300 теж нещодавно отримали цю підтримку. Очікується, що невдовзі вона охопить більшість смартфонів, доступних на ринку.

Сумісність між Quick Share та AirDrop дозволяє легко обмінюватися файлами між пристроями на Android та iOS.

У виданні також наголосили, що з 12 травня користувачі можуть згенерувати QR-код у Quick Share на будь-якому пристрої Android, щоб миттєво поділитися ним на iOS через хмару. Окрім того, функція Quick Share буде доступна у сторонніх застосунках, першим з яких стане WhatsApp.

Нагадаємо, раніше Google підтвердила плани щодо розширення сумісності Quick Share з протоколом AirDrop на смартфонах Nothing, а також моделях, які працюють на Snapdragon.

Фокус також повідомляв, що підтримка AirDrop на смартфонах Samsung Galaxy може уповільнювати передачу даних на ПК з Windows.