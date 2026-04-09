"Може уповільнювати": експерт назвав функцію на Android, яку він вирішив вимкнути

Підтримка функції AirDrop на смартфонах Samsung Galaxy може уповільнювати передачу даних на ПК з Windows.

Нещодавно Samsung додала підтримку AirDrop до Quick Share, що дозволило ділитися файлами безпосередньо з телефону Galaxy на iPhone або Mac без будь-яких сторонніх програм. Це зручна функція для тих, хто регулярно обмінюєтеся файлами з користувачами Apple, однак для частини користувачів вона зайва, вважає експерт порталу SamMobile Абхіджіт Мішра.

Автор зазначив, що щодня працює на ПК з Windows, використовуючи Quick Share для переміщення файлів між телефоном і комп’ютером. Тож після ввімкнення функції AirDrop він одразу помітив, що передача файлів ПК сповільнилась та стала менш стабільною.

"Виявляється, підтримка AirDrop може уповільнювати передачу даних на ПК з Windows", — констатував Мішра.

За словами експерта, щойно він відкривав Quick Share на панелі спільного доступу з увімкненою можливістю обміну з пристроями Apple, значок Wi-Fi зникав, а смартфон перемикався на мобільні дані. По завершенню передачі даних Wi-Fi знову з’являвся.

Мішра наголосив, що це трапляється незалежно від того, чи надсилає він повідомлення на пристрій Apple, чи ні. Просто увімкненої сумісності з AirDrop достатньо, щоб погіршити роботу функції Quick Share.

Оскільки це трапляється не щоразу, середньостатистичний користувач може не пов’язати уповільнення з AirDrop. Він може припустити, що з його ПК чи телефоном щось сталося.

Зрештою автор вирішив вимкнути сумісність з AirDrop та вмикати її лише тоді, коли йому потрібно щось надіслати на пристрій Apple. Він також радить зробити теж саме всім, хто регулярно надсилає файли зі свого телефону Galaxy на ПК з Windows та не часто буває серед користувачів iPhone.

"У мене немає жодних пристроїв Apple. Мені не потрібно надсилати файли на iPhone чи Mac. Для мене підтримка AirDrop у Quick Share не вирішує жодної з моїх проблем. Вона просто працює у фоновому режимі, змінюючи роботу Quick Share та іноді уповільнюючи передачу даних на ПК", — зазначив Мішра.

