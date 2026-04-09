"Может замедлять": эксперт назвал функцию на Android, которую он решил выключить

Поддержка функции AirDrop на смартфонах Samsung Galaxy может замедлять передачу данных на ПК с Windows.

Недавно Samsung добавила поддержку AirDrop к Quick Share, что позволило делиться файлами напрямую с телефона Galaxy на iPhone или Mac без каких-либо сторонних программ. Это удобная функция для тех, кто регулярно обмениваетесь файлами с пользователями Apple, однако для части пользователей она лишняя, считает эксперт портала SamMobile Абхиджит Мишра.

Автор отметил, что ежедневно работает на ПК с Windows, используя Quick Share для перемещения файлов между телефоном и компьютером. Поэтому после включения функции AirDrop он сразу заметил, что передача файлов ПК замедлилась и стала менее стабильной.

"Оказывается, поддержка AirDrop может замедлять передачу данных на ПК с Windows", — констатировал Мишра.

По словам эксперта, как только он открывал Quick Share на панели совместного доступа с включенной возможностью обмена с устройствами Apple, значок Wi-Fi исчезал, а смартфон переключался на мобильные данные. По завершению передачи данных Wi-Fi снова появлялся.

Мишра отметил, что это случается независимо от того, отправляет ли он сообщение на устройство Apple или нет. Просто включенной совместимости с AirDrop достаточно, чтобы ухудшить работу функции Quick Share.

Поскольку это происходит не каждый раз, среднестатистический пользователь может не связать замедление с AirDrop. Он может предположить, что с его ПК или телефоном что-то случилось.

В конце концов автор решил выключить совместимость с AirDrop и включать ее только тогда, когда ему нужно что-то отправить на устройство Apple. Он также советует сделать тоже самое всем, кто регулярно отправляет файлы со своего телефона Galaxy на ПК с Windows и не часто бывает среди пользователей iPhone.

"У меня нет никаких устройств Apple. Мне не нужно отправлять файлы на iPhone или Mac. Для меня поддержка AirDrop в Quick Share не решает ни одной из моих проблем. Она просто работает в фоновом режиме, изменяя работу Quick Share и иногда замедляя передачу данных на ПК", — отметил Мишра.

