Альтернатива MacBook от Google: новейшие ноутбуки на базе Android уже на подходе (видео)

Компания Google представила ноутбуки Googlebook, ориентированные на набор функций искусственного интеллекта (ИИ) Gemini Intelligence, вероятно, по аналогии с Apple Intelligence для macOS.

Google позиционирует Googlebook как новую категория ноутбуков, построенных на базе технологического стека Android с акцентом на функции Gemini. Об этом говорится в официальном блоге компании.

Что известно о Googlebook

Анонс Googlebook

Одной из особенностей Googlebook является экспериментальная функция Magic Pointer на базе искусственного интеллекта, которая переосмысливает работу обычного курсора мыши. Пошевелив курсор, можно получить доступ к Gemini, который будет давать быстрые контекстные подсказки каждый раз, когда пользователь указывает на что-то на экране.

Важно

Какой ноутбук на Windows выбрать в 2026 году: эксперт сравнил популярные модели (фото)

Кроме того, Googlebook позволяет создавать собственные виджеты с помощью текстовых подсказок. Gemini может выполнять поиск в Интернете или подключаться к приложениям Google, таким как Gmail и "Календарь", чтобы создать персонализированную информационную панель.

Відео дня

Интеграция со смартфонами Android

Googlebook идеально оптимизирован для экосистемы Android. Например, Google упрощает доступ к файлам с телефона на Android непосредственно из файлового браузера Googlebook. При необходимости можно легко просматривать, искать или вставлять файлы с телефона на ноутбуке.

Производство Googlebook

Характерная полоска на Googlebook Фото: Google

Чтобы создать первые Googlebook, компания Google сейчас сотрудничает с такими брендами, как Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo. Эти ноутбуки будут иметь различные формы и размеры, однако их можно будет узнать по цветной световой полоске. Google также отмечает, что все Googlebook будут изготовлены с использованием высококачественных материалов.

Напомним, компания Brax Technologies разработала модульный ноутбук на Android, который может трансформироваться в планшет.

Фокус также сообщал, что LG выпустила бюджетный ноутбук Gram Book 15, который может составить конкуренцию MacBook Neo.