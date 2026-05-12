Какой ноутбук на Windows выбрать в 2026 году: эксперт сравнил популярные модели (фото)

Компании Lenovo и Dell сегодня доминируют на рынке ноутбуков, предлагая модели на разный бюджет. В то же время эти два бренда используют несколько разные подходы к проектированию своих компьютеров.

Ноутбуки Lenovo больше сосредоточены на практичности и предлагают больше конфигураций. Зато ноутбуки Dell, как правило, больше ориентированы на создателей и потребителей, которые ценят изысканный дизайн. О том, какой ноутбук лучше купить в 2026 году, рассказал эксперт портала ZDNET Сезар Каденас.

Кому стоит выбрать ноутбук Lenovo

Ноутбуки ThinkPad, IdeaPad и Yoga имеют одни из лучших клавиатур. Эксперт отметил глубокий ход клавиш, приятную тактильную обратную связь и хорошо продуманные колпачки клавиш. Модели ThinkPad также имеют фирменный TrackPoint, который позволяет управлять курсором без использования трекпада, чтобы держать обе руки на клавиатуре.

Ноутбук Lenovo Фото: zdnet.com

Еще одним преимуществом ноутбуков Lenovo является относительно доступная цена. Хотя все бренды, как правило, выпускают продукты на разный бюджет, многие модели ThinkPad и IdeaPad дешевле, чем аналоги от Dell.

Ноутбук Lenovo также будет лучшим выбором для тех, кто ценит широкий спектр конфигураций. Компания предлагает больше вариантов процессоров, оперативной памяти, хранилища и других функций, предоставляя покупателю контроль над тем, что устанавливается на его компьютер.

Кому лучше купить ноутбук Dell

Игровой ноутбук Dell Фото: zdnet.com

По мнению эксперта, Dell предлагает лучшие игровые ноутбуки. Модели Dell Alienware оснащены высококачественным оборудованием для запуска требовательных игр на максимально возможных настройках, а также имеют невероятные дисплеи. Кроме того, игровые ноутбуки Dell имеют более изящный дизайн, что позволяет им органично вписываться в офисную среду.

Каденас также отметил, что ему в целом больше нравится визуальный язык Dell, чем Lenovo. Dell уделяет больше внимания материалам и отделке, что придает ноутбукам, премиальный вид. Внимание к деталям распространяется даже на такие мелкие элементы, как более тонкие рамки экрана и более прочные петли.

Ноутбуки Dell также лучше подходят для творческих рабочих процессов, в частности благодаря своим высококачественным дисплеям. Многие модели имеют яркие экраны с высоким разрешением и точной передачей цветов. Это критически важно для тех, кто занимается фотографией или видеомонтажом.

Ноутбук Dell Фото: zdnet.com

Выбор эксперта

В итоге Каденас отметил, что оба бренда выпускают отличные ноутбуки, однако если бы ему нужно было выбрать один, это был бы Lenovo. Эксперт пояснил, что его приоритетом является практичность, доступность и способность справляться с ежедневными рабочими нагрузками. Он также добавил, что ценит широкий выбор конфигураций Lenovo.

Напомним, Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition стал лучшим ноутбуком Windows 2026 года по версии ZDNET.

