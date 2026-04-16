Можно купить вместо MacBook Neo: назван недорогой ноутбук с лучшими характеристиками (видео)

Компания Huawei вскоре выпустит новый бюджетный ноутбук MateBook 14 HarmonyOS Edition, который может составить конкуренцию MacBook Neo от Apple.

Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition, который выйдет 20 апреля 2026 года, может превзойти MacBook Neo по некоторым характеристикам. Об этом пишет Notebookcheck.

Как отмечают в издании, MacBook Neo стоимостью от 589 долларов вызвал немалый ажиотаж на рынке, а также хорошо показал себя во время реальных тестов. По словам инсайдеров, MateBook 14 HarmonyOS Edition позиционируется как альтернатива бюджетному ноутбуку Apple.

Уже известно, что новинка Huawei имеет значительно более тонкие рамки дисплея, чем MacBook Neo. Кроме того, MateBook 14 HarmonyOS Edition получил больше портов, а именно HDMI, USB Type-A, USB Type-C и 3,5-мм разъем.

Недавно Huawei сообщила, что MateBook 14 HarmonyOS Edition дебютирует с обновленным экраном Cloud Clear Soft Light и нестандатной круглой клавиатурой Polka Dot Art.

Сейчас ожидается, что MateBook 14 HarmonyOS Edition будет предлагать 24 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ постоянной памяти. Ноутбук также получит чипсет Kirin X90A, на котором также работает прошлогодний MatePad Edge.

Для сравнения, MacBook Neo оснащен чипом A18 Pro, который ранее использовался в iPhone 16 Pro, и имеет 8 ГБ оперативной памяти. Пользователи могут выбрать модель на 256 ГБ или 512 ГБ постоянной памяти.

