Бюджетный ноутбук Xiaomi Book Pro 14 уже доступен во всем мире: сколько стоит новинка

Новый ультрабук Xiaomi Book Pro 14 на базе процессоров Intel Panther Lake стал доступен для покупки за пределами Китая. Устройство предлагается в трех конфигурациях.

Официально компания Xiaomi пока не объявила дату глобального запуска модели, которая дебютировала на внутреннем рынке в марте 2026 года. Однако международные покупатели уже могут приобрести лэптоп через площадку TradingShenzhen, специализирующуюся на экспорте китайской электроники, пишет Notebookcheck.

Базовый Xiaomi Book Pro 14 оснащен процессором Intel Core Ultra 5 325, 24 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 1 ТБ. Цена этой составляет $1476,77. Данная модификация не имеет производительной интегрированной графики Arc.

Средняя версия ноутбука построена на чипе Intel Core Ultra 5 338H с видеоускорителем Arc B370. По результатам тестирования, последний способен обеспечить комфортную частоту кадров в большинстве современных игр в разрешении 1080p при низких настройках качества. Модель получила 32 ГБ ОЗУ и накопитель емкостью 1 ТБ. Цена этой конфигурации составляет $1648,89.

Топовый вариант Xiaomi Book Pro 14 комплектуется платформой Intel Core Ultra X7 358H с флагманской графикой Arc B390. Тесты показывают, что графическая производительность сопоставима с мобильной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4050. Лэптоп также оснащен 32 ГБ оперативки и хранилищем на 1 ТБ. Максимальная версия оценена в $1740,68.

Цены на экспортные модели значительно превышают официальную стоимость ноутбуков в Китае. На внутреннем рынке базовая конфигурация продается за 7999 юаней (около $1161), средняя — за 9199 юаней (примерно $1335), а топовая — за 9999 юаней (около $1449). Покупателям также стоит учитывать особенности гарантийного обслуживания при заказе через сторонние площадки, которое отличается от официальной гарантии производителя.

Ранее сообщалось про бюджетный ноутбук втрое дешевле MacBook Neo. Новый MacBook Neo многие обозреватели называют лэптопом начального уровня для студентов и школьников. Однако ценник в 36 000 гривен сложно назвать по-настоящему доступным для большинства покупателей, особенно в Украине.

Также Фокус писал про лучший бюджетный ноутбук в 2026 году. Ноутбук Acer Aspire Go 15 предлагает отличное соотношение цены и характеристик. Он имеет достаточно памяти и хранилища для повседневных задач, таких как просмотр веб-страниц и пользование стриминговыми платформами.