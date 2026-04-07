Бюджетний ноутбук Xiaomi Book Pro 14 уже доступний у всьому світі: скільки коштує новинка

Новий ультрабук Xiaomi Book Pro 14 на базі процесорів Intel Panther Lake став доступний для купівлі за межами Китаю. Пристрій пропонується в трьох конфігураціях.

Офіційно компанія Xiaomi поки не оголосила дату глобального запуску моделі, яка дебютувала на внутрішньому ринку в березні 2026 року. Однак міжнародні покупці вже можуть придбати лептоп через майданчик TradingShenzhen, що спеціалізується на експорті китайської електроніки, пише Notebookcheck.

Базовий Xiaomi Book Pro 14 оснащений процесором Intel Core Ultra 5 325, 24 ГБ оперативної пам'яті і твердотілим накопичувачем на 1 ТБ. Ціна цієї становить $1476,77. Дана модифікація не має продуктивної інтегрованої графіки Arc.

Середня версія ноутбука побудована на чіпі Intel Core Ultra 5 338H з відеоприскорювачем Arc B370. За результатами тестування, останній здатний забезпечити комфортну частоту кадрів у більшості сучасних ігор з роздільною здатністю 1080p при низьких налаштуваннях якості. Модель отримала 32 ГБ ОЗП і накопичувач ємністю 1 ТБ. Ціна цієї конфігурації становить $1648,89.

Топовий варіант Xiaomi Book Pro 14 комплектується платформою Intel Core Ultra X7 358H з флагманською графікою Arc B390. Тести показують, що графічна продуктивність порівнянна з мобільною відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4050. Лептоп також оснащений 32 ГБ оперативки і сховищем на 1 ТБ. Максимальна версія оцінена в $1740,68.

Ціни на експортні моделі значно перевищують офіційну вартість ноутбуків у Китаї. На внутрішньому ринку базова конфігурація продається за 7999 юанів (близько $1161), середня — за 9199 юанів (приблизно $1335), а топова — за 9999 юанів (близько $1449). Покупцям також варто враховувати особливості гарантійного обслуговування при замовленні через сторонні майданчики, яке відрізняється від офіційної гарантії виробника.

