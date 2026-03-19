Бюджетний ноутбук утричі дешевший за MacBook Neo: яку альтернативу рекомендує експерт (відео)

Новий MacBook Neo багато оглядачів називають лептопом початкового рівня для студентів і школярів. Однак цінник у 36 000 гривень складно назвати по-справжньому доступним для більшості покупців, особливо в Україні.

Техноблогер Раян Томас розкритикував позиціонування MacBook Neo. Можливо, у США і за мірками продукції Apple варіант за 600 доларів вважається бюджетним. Але в решті світу ситуація інша. Є більш раціональні альтернативи для тих, хто шукає дійсно недорогий робочий ноутбук. Для цього потрібно звернутися на вторинний ринок.

На думку експерта, найкращий вибір у категорії до 15 тисяч гривень — це вживані моделі лінійки Lenovo ThinkPad. Наприклад, модель ThinkPad T480s.

Переваги б/в ThinkPad перед MacBook Neo

Головний аргумент журналіста — колосальна різниця в ціні. На вторинному ринку в Україні (наприклад, на OLX) моделі серії ThinkPad T480 у хорошому стані коштують від 7000 до 16000 гривень. Типова конфігурація за ці гроші пропонує:

Відео дня

Процесор Intel Core i5-8350U

14-дюймовий дисплей IPS Full HD (1920×1080)

16 ГБ оперативної пам'яті DDR4

SSD накопичувач на 256 ГБ

Ліцензійну Windows 11

Ноутбук Lenovo ThinkPad T480s (ілюстративне фото)

На відміну від MacBook Neo, де всі компоненти розпаяні на платі, ThinkPad пропонує зручну ремонтопридатність. Користувач може самостійно збільшити обсяг оперативної пам'яті, замінити SSD-накопичувач на більш ємний (аж до 2-4 ТБ), поміняти зношену батарею, клавіатуру або дисплей. Це критично важливо для споживачів, які прагнуть заощадити — замість купівлі лептопа в ідеальному стані недоліки гаджета не так уже й важко виправити самому.

У MacBook Neo всього два роз'єми USB-C. ThinkPad оснащений більш різноманітним набором портів на всі випадки життя: два USB-C (один з підтримкою Thunderbolt 3), два USB-A, повнорозмірний HDMI, порт Ethernet для кабельного інтернету, кардрідер і роз'єм для навушників. Власникам не доведеться носити з собою купу перехідників. При цьому вага альтернативи від Lenovo лише трохи перевищує показник MacBook Neo, а корпус із магнієвого сплаву зібраний досить непогано. З точки зору клавіатури ThinkPad теж цілком комфортний.

Ноутбук Lenovo ThinkPad T480s

У чому MacBook Neo об'єктивно кращий за MacBook Neo

Ноутбук Apple має низку незаперечних переваг, про які варто знати. По-перше, процесор A18 Pro набагато перевершує старі чіпи Intel з моделей ThinkPad. Він забезпечує унікальне співвідношення високої швидкодії та енергоефективності. Це буде помітно не скрізь, але якщо важлива продуктивність для чогось складнішого за браузер і документи, MacBook Neo її забезпечить.

Інший момент — автономність. Комп'ютери Mac тут традиційно лідирують, і для когось понад 13 годин роботи буде найважливішим плюсом, особливо в блекаут. У старих Windows-лептопів батарея часто виявляється слабким місцем через зношення, і навіть заміна АКБ не дасть їм змоги змагатися з ефективністю заліза Apple.

Проблема MacBook Neo: це не ноутбук для мас. Що купити замість нього

Нарешті, MacBook Neo пропонує більш якісний, яскравий дисплей і стильний зовнішній вигляд у різних кольорах. Він приємно виглядає на столі.

Однак для менш вибагливих користувачів, яким потрібен недорогий і надійний інструмент для набору тексту, роботи в інтернеті та навчання, переплата за бренд і надлишкову потужність має мало сенсу. Старий ThinkPad T480/T480s та інші моделі цієї серії приблизно за третину ціни MacBook Neo, як правило, не розчаровують.

Раніше повідомлялося, чому бюджетний ноутбук Apple такий популярний. Реліз найдешевшого лептопа в історії Apple змінив розстановку сил на ринку. Успіх новинки виявився настільки значним, що виробники Windows-комп'ютерів всерйоз напружилися.

Також Фокус писав, що ноутбуки подорожчають на 40%, і аналітики назвали терміни і причини стрибка цін. Глобальний ринок лептопів зіткнеться з різким стрибком роздрібних цін. Вартість популярних моделей може зрости майже на 40% через подорожчання ключових комплектуючих.