Бюджетный ноутбук втрое дешевле MacBook Neo: какую альтернативу рекомендует эксперт (видео)

Новый MacBook Neo многие обозреватели называют лэптопом начального уровня для студентов и школьников. Однако ценник в 36 000 гривен сложно назвать по-настоящему доступным для большинства покупателей, особенно в Украине.

Техноблогер Райан Томас раскритиковал позиционирование MacBook Neo. Возможно, в США и по меркам продукции Apple вариант за 600 долларов считается бюджетным. Но в остальном мире ситуация иная. Есть более рациональные альтернативы для тех, кто ищет действительно недорогой рабочий ноутбук. Для этого нужно обратиться на вторичный рынок.

По мнению эксперта, лучший выбор в категории до 15 тысяч гривен — это подержанные модели линейки Lenovo ThinkPad. Например, модель ThinkPad T480s.

Преимущества б/у ThinkPad перед MacBook Neo

Главный аргумент журналиста — колоссальная разница в цене. На вторичном рынке в Украине (например, на OLX) модели серии ThinkPad T480 в хорошем состоянии стоят от 7000 до 16000 гривен. Типичная конфигурация за эти деньги предлагает:

Процессор Intel Core i5-8350U

14-дюймовый дисплей IPS Full HD (1920×1080)

16 ГБ оперативной памяти DDR4

SSD накопитель на 256 ГБ

Лицензионную Windows 11

Ноутбук Lenovo ThinkPad T480s (иллюстративное фото)

В отличие от MacBook Neo, где все компоненты распаяны на плате, ThinkPad предлагает удобную ремонтопригодность. Пользователь может самостоятельно увеличить объем оперативной памяти, заменить SSD-накопитель на более емкий (вплоть до 2-4 ТБ), поменять изношенную батарею, клавиатуру или дисплей. Это критически важно для потребителей, стремящихся сэкономить — вместо покупки лэптопа в идеальном состоянии недостатки гаджета не так уж и трудно исправить самому.

У MacBook Neo всего два разъема USB-C. ThinkPad оснащен более разнообразным набором портов на все случаи жизни: два USB-C (один с поддержкой Thunderbolt 3), два USB-A, полноразмерный HDMI, порт Ethernet для кабельного интернета, кардридер и разъем для наушников. Владельцам не придется носить с собой кучу переходников. При этом вес альтернативы от Lenovo лишь немногим превышает показатель MacBook Neo, а корпус из магниевого сплава собран достаточно неплохо. С точки зрения клавиатуры ThinkPad тоже вполне комфортен.

Ноутбук Lenovo ThinkPad T480s

В чем MacBook Neo объективно лучше

Ноутбук Apple обладает рядом неоспоримых преимуществ, о которых стоит знать. Во-первых, процессор A18 Pro намного превосходит старые чипы Intel из моделей ThinkPad. Он обеспечивает уникальное соотношение высокого быстродействия и энергоэффективности. Это будет заметно не везде, но если важна производительность для чего-то посложнее браузера и документов, MacBook Neo ее обеспечит.

Другой момент — автономность. Компьютеры Mac здесь традиционно лидируют, и для кого-то свыше 13 часов работы будет важнейшим плюсом, особенно в блэкаут. У подержанных Windows-лэптопов батарея часто оказывается слабым местом из-за износа, и даже замена АКБ не позволит им тягаться с эффективностью железа Apple.

Наконец, MacBook Neo предлагает более качественный, яркий дисплей и стильный внешний вид в различных цветах. Он приятно смотрится на столе.

Однако для менее прихотливых пользователей, которым нужен недорогой и надежный инструмент для набора текста, работы в интернете и учебы, переплата за бренд и избыточную мощность имеет мало смысла. Подержанный ThinkPad T480/T480s и прочие модели этой серии примерно за треть цены MacBook Neo, как правило, не разочаровывают.

