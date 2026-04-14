Лучший ноутбук на Windows в 2026 году: какую модель советуют эксперты (фото)

Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition представляет собой универсальный ноутбук, способный удовлетворить потребности большинства среднестатистических пользователей.

Эксперты протестировали ноутбук Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition и пришли к выводу, что это в целом лучшая модель на Windows в 2026 году, пишет ZDNET.

Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition сделал заметный шаг вперед от линейки ThinkPad. Эксперты отметили изящный дизайн, великолепный дисплей и емкий аккумулятор.

Хотя этот ноутбук не оснащен самым мощным оборудованием, он предлагает отличное соотношение цены и качества. Сочетание надежного аппаратного обеспечения и легкого, прочного корпуса делает его хорошим выбором для работы и учебы.

"Если вы годами пользуетесь ThinkPad и готовы к инновациям в этой концепции, X9 — это глоток свежего воздуха. От зубчатой нижней части до крошечного зарядного устройства — это современный ноутбук для пользователя, который часто ездит на работу и хочет ультрапортативное устройство, но в то же время требует надежной работы, благодаря процессору Intel Core Ultra 7 и 32 ГБ оперативной памяти", — отметили в издании.

Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition Фото: zdnet.com

Технические характеристики Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition:

операционная система — Windows 11 (Home, Pro);

процессор — Intel Core Ultra 7 258V;

графический процессор — интегрированный Intel Arc;

дисплей — 16-дюймовый сенсорный OLED-экран 4K;

оперативная память — 32 ГБ, SSD до 2 ТБ;

камера — 1080p FHD;

аккумулятор — 55 Вт-ч;

габариты — 1,27x 31,1 x 21,2 см;

вес — 1,2 кг.

