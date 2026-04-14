Найкращий ноутбук на Windows у 2026 році: яку модель радять експерти (фото)

Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition являє собою універсальний ноутбук, здатний задовольнити потреби більшості середньостатистичних користувачів.

Експерти протестували ноутбук Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition та дійшли до висновку, що це загалом найкраща модель на Windows у 2026 році, пише ZDNET.

Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition зробив помітний крок вперед від лінійки ThinkPad. Експерти відзначили витончений дизайн, чудовий дисплей та місткий акумулятор.

Хоча цей ноутбук не оснащений найпотужнішим обладнанням, він пропонує чудове співвідношення ціни та якості. Поєднання надійного апаратного забезпечення та легкого, міцного корпусу робить його хорошим вибором для роботи та навчання.

"Якщо ви роками користуєтеся ThinkPad і готові до інновацій у цій концепції, X9 — це ковток свіжого повітря. Від зубчастої нижньої частини до крихітного зарядного пристрою — це сучасний ноутбук для користувача, який часто їздить на роботу та хоче ультрапортативний пристрій, але водночас потребує надійної роботи, завдяки процесору Intel Core Ultra 7 та 32 ГБ оперативної пам’яті", — наголосили у виданні.

Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition

Технічні характеристики Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition:

операційна система — Windows 11 (Home, Pro);

процесор — Intel Core Ultra 7 258V;

графічний процесор — інтегрований Intel Arc;

дисплей — 16-дюймовий сенсорний OLED-екран 4K;

оперативна пам'ять — 32 ГБ, SSD до 2 ТБ;

камера — 1080p FHD;

акумулятор — 55 Вт·год;

габарити — 1,27x 31,1 x 21,2 см;

вага — 1,2 кг.

