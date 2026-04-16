Можна купити замість MacBook Neo: названо недорогий ноутбук з кращими характеристиками (відео)

Компанія Huawei незабаром випустить новий бюджетний ноутбук MateBook 14 HarmonyOS Edition, який може скласти конкуренцію MacBook Neo від Apple.

Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition, який вийде 20 квітня 2026 року, може перевершити MacBook Neo за деякими характеристиками. Про це пише Notebookcheck.

Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition

Як зазначають у виданні, MacBook Neo вартістю від 589 доларів викликав чималий ажіотаж на ринку, а також добре показав себе під час реальних тестів. За словами інсайдерів, MateBook 14 HarmonyOS Edition позиціонується як альтернатива бюджетному ноутбуку Apple.

Вже відомо, що новинка Huawei має значно тонші рамки дисплея, ніж MacBook Neo. Окрім того, MateBook 14 HarmonyOS Edition отримав більше портів, а саме HDMI, USB Type-A, USB Type-C та 3,5-мм роз'єм.

Нещодавно Huawei повідомила, що MateBook 14 HarmonyOS Edition дебютує з оновленим екраном Cloud Clear Soft Light та нестандатною круглою клавіатурою Polka Dot Art.

Наразі очікується, що MateBook 14 HarmonyOS Edition пропонуватиме 24 ГБ оперативної пам'яті, 512 ГБ постійної пам'яті. Ноутбук також отримає чипсет Kirin X90A, на якому також працює торішній MatePad Edge.

Для порівняння, MacBook Neo оснащений чипом A18 Pro, який раніше використовувався в iPhone 16 Pro, та має 8 ГБ оперативної пам’яті. Користувачі можуть обрати модель на 256 ГБ або 512 ГБ постійної пам’яті.

