Який ноутбук на Windows обрати у 2026 році: експерт порівняв популярні моделі (фото)

Компанії Lenovo та Dell сьогодні домінують на ринку ноутбуків, пропонуючи моделі на різний бюджет. Водночас ці два бренди використовують дещо різні підходи до проектування своїх комп'ютерів.

Ноутбуки Lenovo більше зосереджені на практичності та пропонують більше конфігурацій. Натомість ноутбуки Dell, як правило, більше орієнтовані на творців та споживачів, які цінують вишуканий дизайн. Про те, який ноутбук краще купити у 2026 році, розповів експерт порталу ZDNET Сезар Каденас.

Кому варто обрати ноутбук Lenovo

Ноутбуки ThinkPad, IdeaPad та Yoga мають одні з найкращих клавіатур. Експерт відзначив глибокий хід клавіш, приємний тактильний зворотній зв'язок та добре продумані ковпачки клавіш. Моделі ThinkPad також мають фірмовий TrackPoint, який дозволяє керувати курсором без використання трекпада, щоб тримати обидві руки на клавіатурі.

Ноутбук Lenovo

Ще однією переваго ноутбуків Lenovo є відносно доступна ціна. Хоча всі бренди, як правило, випускають продукти на різний бюджет, багато моделей ThinkPad та IdeaPad дешевші, ніж аналоги від Dell.

Ноутбук Lenovo також буде кращим вибором для тих, хто цінує широкий спектр конфігурацій. Компанія пропонує більше варіантів процесорів, оперативної пам’яті, сховища та інших функцій, надаючи покупцеві контроль над тим, що встановлюється на його комп’ютер.

Кому краще купити ноутбук Dell

Ігровий ноутбук Dell

На думку експерта, Dell пропонує кращі ігрові ноутбуки. Моделі Dell Alienware оснащені високоякісним обладнанням для запуску вимогливих ігор на максимально можливих налаштуваннях, а також мають неймовірні дисплеї. Окрім того, ігрові ноутбуки Dell мають більш витончений дизайн, що дозволяє їм органічно вписуватись в офісне середовище.

Каденас також зазначив, що йому загалом більше подобається візуальна мова Dell, ніж Lenovo. Dell приділяє більшу уваги матеріалам та оздобленню, що надає ноутбукам, преміального вигляду. Увага до деталей поширюється навіть на такі дрібні елементи, як тонші рамки екрана та міцніші петлі.

Ноутбуки Dell також краще підходять для творчих робочих процесів, зокрема завдяки своїм високоякісним дисплеям. Багато моделей мають яскраві екрани з високою роздільною здатністю і точною передачею кольорів. Це критично важливо для тих, хто займається фотографією чи відеомонтажем.

Ноутбук Dell

Вибір експерта

У підсумку Каденас наголосив, що обидва бренди випускають чудові ноутбуки, однак якби йому потрібно було вибрати один, це був би Lenovo. Експерт пояснив, що його пріоритетом є практичність, доступність та здатність справлятися зі щоденними робочими навантаженнями. Він також додав, що цінує широкий вибір конфігурацій Lenovo.

Нагадаємо, Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition став найкращим ноутбуком Windows 2026 року за версією ZDNET.

