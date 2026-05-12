Можна купити замість MacBook Neo: LG випустила недорогий ноутбук на Windows (фото)

У 2026 році MacBook Neo підняв планку для бюджетних ноутбуків. Тепер на ринку почали з’являтись моделі на Windows зі схожими характеристиками та цінами, як от LG Gram Book 15.

На перший погляд MacBook Neo та LG Gram Book здаються досить схожими, проте їхні сильні та слабкі сторони різняться. Детальніше ці дві моделі порівняли експерти порталу ZDNET.

MacBook Neo та LG Gram Book мають однакову стартову ціну — 599 доларів (близько 26 300 грн). Обидва ноутбуки доступні у конфігурації пам’яті 8/512 ГБ, проте MacBook Neo з 512 ГБ пам’яті коштуватиме дорожче — від 699 доларів.

LG Gram Book 15

LG Gram Book працює на базі Intel Core Ultra 5 115U серії Intel Meteor Lake 2024 року випуску, тоді як MacBook Neo оснащений чипом A18 Pro того ж року випуску. Ці процесори приблизно рівні за потужністю.

Що стосується портів, Gram Book має два USB-C, два, USB-A, HDMI, роз'єм для навушників та слот для замка. Це набагато більше, ніж може запропонувати MacBook Neo. Apple оснастила свій бюджетний ноутбук лише двома портами USB-C та 3.5 мм роз'ємом для навушників.

Водночас MacBook має чіткіший дисплей з роздільною здатністю 2408 x 1506 порівняно з 1920 x 1080 FHD у Gram Book. Повністю скляна панель та алюмінієвий корпус також надають ноутбуку більш преміального вигляду порівняно з пластиковим LG. До того ж MacBook Neo буде кращим варіантом для користувачів iPhone.

MacBook Neo проти "бюджетників" на Windows

MacBook Neo пропонує низку характеристик, що перевершують його ціну, зокрема алюмінієвий корпус із якісною збіркою, чіткий дисплей та тривалий час роботи від акумулятора. Однак варто враховувати відсутність підсвічування клавіатури, малу кількість портів та менший об’єм пам’яті у базовій комплектації, ніж у конкурентів.

За аналогічну ціну бюджетні ноутбуки на Windows, як правило, пропонують більше пам'яті та підсвічування клавіш. При цьому вони часто мають пластиковий корпус, простіший екран (FHD+) та слабшу продуктивність.

