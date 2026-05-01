Альтератива MacBook на будь-який бюджет: чим здивують нові ноутбуки Samsung Galaxy Book

Samsung планує випустити кільки кілька ноутбуків Galaxy Book, які працюватимуть на базі Android. При цьому компанія не відмовляється від Windows.

Деякі ноутбуки Samsung Galaxy Book працюватимуть на Android 17 та One UI 9. Про це повідомляє SamMobile.

Як зазначають у виданні, Samsung вже пропонує Chromebooks Galaxy на базі ChromeOS і, ймовірно, перейде на майбутню версію ChromeOS від Google під кодовою назвою Aluminium OS , яка базується на Android.

Загалом компанія розробляє три версії Galaxy Book на базі Android: бюджетну, середню та флагманську. За даними порталу, для флагманської моделі розроблено дуже елегантний дизайн, однак його можуть скоригувати з огляду на популярність бюджетного MacBook Neo.

Важливо

Також повідомляється, що нові моделі Galaxy Book включатимуть функції Galaxy AI, які зараз доступні на смартфонах, годинниках та планшетах Samsung. Програмне забезпечення матиме покращену версію Samsung DeX для кращої продуктивності та має добре інтегруватися з DeX на телефонах та планшетах Galaxy.

Відео дня

Точна дата релізу ноутбуків Galaxy Book на базі One UI не розголошується, однак експерти припускають, що Samsung випустить їх до кінця 2026 року року.

