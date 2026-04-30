Витривалий ноутбук за невеликі гроші: на що здатен бюджетний Acer 2026 року (фото)

Новий Acer Chromebook 311 (C725) позиціонується як недорогий ноутбук з сенсорним екраном для навчання, який ідеально інтегрується зі смартфонами Google Pixel.

Оскільки Acer Chromebook 311 (C725) розроблений для школярів та студентів коледжів, він портативний та міцний. Водночас доступна ціна вимагає деяких компромісів. Можливості цього ноутбука випробував експерт порталу Tom's Guide.

Дизайн

Acer Chromebook 311 має габарити 29,4 x 21,8 x 2,1 см і вагу 1,27 кг, що робить його зручним для використання в дорозі та носіння в рюкзаку чи сумці. Ноутбук також може похвалитися надійною конструкцією, зокрема відповідністю військовому стандарту міцності (MIL-STD 810H). Це означає, що він ударостійкий та може витримувати падіння з висоти 1,2 м.

Chromebook 311 має два порти USB-A Gen 3.2 Type 1, два порти USB-C, один з яких призначений для заряджання, та 3,5-мм роз'єм для навушників. Acer також окремо продає 7-в-1 USB-C концентратор для тих, кому потрібні додаткові порти та зчитувач SD-карт.

Підключення до смартфонів Pixel

Acer Chromebook 311 працює на Chrome OS та чудово синхронізується зі смартфонами Google Pixel. За словами експерта, для сполучення з Google Pixel 10 Pro XL йому потрібно було лише виконати вхід на ноутбуці за допомогою облікового запису Google.

Автор також зазначив, що міг отримувати сповіщення з телефону на Chromebook 311 і навіть отримувати доступ до нещодавніх фотографій і програм, встановлених на смартфоні Pixel, через Phone Hub. Це дозволило легко відповідати на повідомлення WhatsApp безпосередньо з ноутбука, не дістаючи телефон.

Продуктивність

Acer Chromebook 311 пропонує невелику продуктивність, якої достатньо для набору тексту, створення презентацій, електронних таблиць тощо. До того ж ноутбук оснащений зручною та простою мембранною клавіатурою.

Під час тесту на друк на сайті 10fastfingers.com експертові вдалося досягти швидкості 87 слів за хвилину з точністю 91,09%. За його словами, на MacBook Air M2 цей показник становив 88 слів за хвилину з точністю 93,04%.

Найкращий ноутбук на Windows: експерт назвав свого фаворита у 2026 році (фото)

Chromebook 311 також оснащений сенсорним екраном, вбудованим у його 11,6-дюймовий дисплей. Тестування показало, що екран реагує швидко, а прокручування зверху вниз довгої електронної таблиці швидке і легке.

У тесті на Geekbench 6 цей ноутбук з чипом MediaTek Kompanio 540 отримав багатоядерний бал 2168. Це низький показник порівняно з багатьма іншими ноутбуками, однак він перевершує Lenovo Chromebook Duet 3. Водночас Chromebook 311 поступається бюджетному MacBook Neo з чипом A18 Pro.

Акумулятор

Acer Chromebook 311 (C725) може витримати 15 годин автономної роботи, а безвентиляторна конструкція означає, що ноутбук завжди залишається тихим. Acer стверджує, що для зарядки акумулятора ємністю 45 Вт⋅год до 50% потрібно 30 хвилин, а для 80% — година.

Під час тестування ноутбуку справді знадобилося трохи більше години, щоб зарядитися від нуля до 100%. При відтворенні HD-відео в реальному часі на YouTube з яскравістю 150 ніт він вимкнувся через 13 годин і п'ять хвилин, що теж є солідним показником.

Дисплей

Характеристики дисплея Acer Chromebook 311, ймовірно, не підійдуть тим, хто редагує фотографії або займається іншою творчою роботою. Лабораторні випробування показали, що ця модель не придатна для будь-якої діяльності, пов'язаної з кольорами.

У тестах Chromebook 311 досяг пікової яскравості 225,8 ніт, що непогано, однак він охоплює лише 59,7% колірного спектру sRGB та 55,3% ширшої гами DCI-P3. Це означає, що кольори на екрані виглядають розмитими, а оскільки екран не може відтворювати глибокі, насичені кольори, контраст між темними та світлими ділянками виглядає поганим, а чорні кольори виглядають скоріше сірими, ніж чорними.

Експерт також виміряв показник точності кольору Delta-E на рівні 7,2. Цей низький показник говорить про те, що ноутбук передає зовсім не ті кольори, які задумав відеооператор чи фотограф.

Висновки

Acer Chromebook 311 (C725) — це чудовий вибір для тих, хто шукає міцний ноутбук для навчання, який може довго працювати від акумулятора та добре синхронізуватися зі смартфонами Pixel. Він також має приємну клавіатуру та сенсорний екран.

Водночас варто враховувати, що ноутбук має проблеми з точністю кольорів, що робить його непридатним для редагування фото та відео. Через великі рамки його маленький 11,6-дюймовий екран виглядає ще меншим, а SSD-накопичувач занадто скромний навіть для своєї вартості.

Ціна Acer Chromebook 311 (C725) — 513 доларів (близько 22 500 грн).

Нагадаємо, відновлений 13,3-дюймовий MacBook Air (2017) можна купити в Україні за ціною до 10 000 грн

Фокус також повідомляв, що у 2026 році Apple випустила бюджетний MacBook Neo з чипом від iPhone 16 Pro.