Дешевший за MacBook Neo: на що здатен ноутбук Apple вартістю до 10 000 грн (фото)

Apple MacBook Air 2017 року все ще має достатньо потужності для перегляду вебсторінок, електронної пошти, документів, потокового контенту та навіть легкої творчої роботи.

Відновлений 13,3-дюймовий MacBook Air (2017) можна купити в Україні за ціною до 10 000 грн. На думку експертів порталу New Atlas, це краща альтернатива новим ноутбукам у цьому ціновому сегменті.

Для порівняння, стартова ціна нового бюджетного MacBook Neo у базовій конфігурації на 256 ГБ складає 599 доларів, а версія SSD на 512 ГБ коштує 699 доларів. Інші бюджетні ноутбуки вартістю близько 200 доларів, як правило, нагріваються та повільно працюють одразу після розпакування. Натомість 9-річний MacBook Air не має таких проблем.

Найкращий ноутбук на Windows у 2026 році: яку модель радять експерти (фото)

MacBook Air (2017) працює на процесорі Intel Core i5 з тактовою частотою 1,8 ГГц, а також пропонує 8 ГБ оперативної пам'яті та SSD-накопичувач на 128 ГБ. Цього достатньо, що забезпечувати стабільну продуктивність. Його 13,3-дюймовий дисплей Retina також обіцяє чітке зображення.

З огляду на це, експерти вважають MacBook Air (2017) надійнішим та екологічнішим вибором. Він чудово підійде для простої роботи, резервного копіювання та подорожей.

MacBook Air (2017) Фото: cnet.com

Основні технічні характеристики MacBook Air (2017):

процесор — Intel Core i5:

оперативна пам'ять — 8 ГБ, LPDDR3;

накопичувач — SSD ємністю 128 ГБ, 256 ГБ або 512 ГБ (PCIe);

дисплей — 13,3 дюйма;

графіка — Intel HD Graphics 6000;

камера — HD-камера FaceTime 720p;

акумулятор — 54 Вт·год;

габарити: 0,3–1,7 см x 32,5 см x 22,7 см;

вага — 1,35 кг.

Нагадаємо, Huawei незабаром випустить новий бюджетний ноутбук MateBook 14 HarmonyOS Edition, який може скласти конкуренцію MacBook Neo.

Фокус також повідомляв, що новий ультрабук Xiaomi Book Pro 14 на базі процесорів Intel Panther Lake став доступний за межами Китаю.