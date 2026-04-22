Дешевле MacBook Neo: на что способен ноутбук Apple стоимостью до 10 000 грн (фото)

Apple MacBook Air 2017 года все еще имеет достаточно мощности для просмотра веб-страниц, электронной почты, документов, потокового контента и даже легкой творческой работы.

Обновленный 13,3-дюймовый MacBook Air (2017) можно купить в Украине по цене до 10 000 грн. По мнению экспертов портала New Atlas, это лучшая альтернатива новым ноутбукам в этом ценовом сегменте.

Для сравнения, стартовая цена нового бюджетного MacBook Neo в базовой конфигурации на 256 ГБ составляет 599 долларов, а версия SSD на 512 ГБ стоит 699 долларов. Другие бюджетные ноутбуки стоимостью около 200 долларов, как правило, нагреваются и медленно работают сразу после распаковки. Зато 9-летний MacBook Air не имеет таких проблем.

MacBook Air (2017) работает на процессоре Intel Core i5 с тактовой частотой 1,8 ГГц, а также предлагает 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 128 ГБ. Этого достаточно, чтобы обеспечивать стабильную производительность. Его 13,3-дюймовый дисплей Retina также обещает четкое изображение.

Учитывая это, эксперты считают MacBook Air (2017) более надежным и экологичным выбором. Он прекрасно подойдет для простой работы, резервного копирования и путешествий.

MacBook Air (2017) Фото: cnet.com

Основные технические характеристики MacBook Air (2017):

процессор — Intel Core i5:

оперативная память — 8 ГБ, LPDDR3;

накопитель — SSD емкостью 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ (PCIe);

дисплей — 13,3 дюйма;

графика — Intel HD Graphics 6000;

камера — HD-камера FaceTime 720p;

аккумулятор — 54 Вт-ч;

габариты: 0,3-1,7 см x 32,5 см x 22,7 см;

вес — 1,35 кг.

Напомним, Huawei вскоре выпустит новый бюджетный ноутбук MateBook 14 HarmonyOS Edition, который может составить конкуренцию MacBook Neo.

Фокус также сообщал, что новый ультрабук Xiaomi Book Pro 14 на базе процессоров Intel Panther Lake стал доступен за пределами Китая.