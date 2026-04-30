Выносливый ноутбук за небольшие деньги: на что способен бюджетный Acer 2026 года (фото)

Новый Acer Chromebook 311 (C725) позиционируется как недорогой ноутбук с сенсорным экраном для обучения, который идеально интегрируется со смартфонами Google Pixel.

Поскольку Acer Chromebook 311 (C725) разработан для школьников и студентов колледжей, он портативный и прочный. В то же время доступная цена требует некоторых компромиссов. Возможности этого ноутбука испытал эксперт портала Tom's Guide.

Дизайн

Acer Chromebook 311 имеет габариты 29,4 x 21,8 x 2,1 см и вес 1,27 кг, что делает его удобным для использования в дороге и ношения в рюкзаке или сумке. Ноутбук также может похвастаться надежной конструкцией, в частности соответствием военному стандарту прочности (MIL-STD 810H). Это означает, что он ударопрочный и может выдерживать падение с высоты 1,2 м.

Chromebook 311 имеет два порта USB-A Gen 3.2 Type 1, два порта USB-C, один из которых предназначен для зарядки, и 3,5-мм разъем для наушников. Acer также отдельно продает 7-в-1 USB-C концентратор для тех, кому нужны дополнительные порты и считыватель SD-карт.

Подключение к смартфонам Pixel

Acer Chromebook 311 работает на Chrome OS и прекрасно синхронизируется со смартфонами Google Pixel. По словам эксперта, для сопряжения с Google Pixel 10 Pro XL ему нужно было лишь выполнить вход на ноутбуке с помощью учетной записи Google.

Автор также отметил, что мог получать уведомления с телефона на Chromebook 311 и даже получать доступ к недавним фотографиям и приложениям, установленным на смартфоне Pixel, через Phone Hub. Это позволило легко отвечать на сообщения WhatsApp непосредственно с ноутбука, не доставая телефон.

Производительность

Acer Chromebook 311 предлагает небольшую производительность, которой достаточно для набора текста, создания презентаций, электронных таблиц и тому подобное. К тому же ноутбук оснащен удобной и простой мембранной клавиатурой.

Во время теста на печать на сайте 10fastfingers.com эксперту удалось достичь скорости 87 слов в минуту с точностью 91,09%. По его словам, на MacBook Air M2 этот показатель составлял 88 слов в минуту с точностью 93,04%.

Chromebook 311 также оснащен сенсорным экраном, встроенным в его 11,6-дюймовый дисплей. Тестирование показало, что экран реагирует быстро, а прокрутка сверху вниз длинной электронной таблицы быстрая и легкая.

В тесте на Geekbench 6 этот ноутбук с чипом MediaTek Kompanio 540 получил многоядерный балл 2168. Это низкий показатель по сравнению со многими другими ноутбуками, однако он превосходит Lenovo Chromebook Duet 3. В то же время Chromebook 311 уступает бюджетному MacBook Neo с чипом A18 Pro.

Аккумулятор

Acer Chromebook 311 (C725) может выдержать 15 часов автономной работы, а безвентиляторная конструкция означает, что ноутбук всегда остается тихим. Acer утверждает, что для зарядки аккумулятора емкостью 45 Вт⋅ч до 50% требуется 30 минут, а для 80% — час.

Во время тестирования ноутбуку действительно понадобилось чуть больше часа, чтобы зарядиться от нуля до 100%. При воспроизведении HD-видео в реальном времени на YouTube с яркостью 150 нит он выключился через 13 часов и пять минут, что тоже является солидным показателем.

Дисплей

Характеристики дисплея Acer Chromebook 311, вероятно, не подойдут тем, кто редактирует фотографии или занимается другой творческой работой. Лабораторные испытания показали, что эта модель не пригодна для любой деятельности, связанной с цветами.

В тестах Chromebook 311 достиг пиковой яркости 225,8 нит, что неплохо, однако он охватывает лишь 59,7% цветового спектра sRGB и 55,3% более широкой гаммы DCI-P3. Это означает, что цвета на экране выглядят размытыми, а поскольку экран не может воспроизводить глубокие, насыщенные цвета, контраст между темными и светлыми участками выглядит плохим, а черные цвета выглядят скорее серыми, чем черными.

Эксперт также измерил показатель точности цвета Delta-E на уровне 7,2. Этот низкий показатель говорит о том, что ноутбук передает совсем не те цвета, которые задумал видеооператор или фотограф.

Выводы

Acer Chromebook 311 (C725) — это отличный выбор для тех, кто ищет прочный ноутбук для учебы, который может долго работать от батареи и хорошо синхронизироваться со смартфонами Pixel. Он также имеет приятную клавиатуру и сенсорный экран.

В то же время стоит учитывать, что ноутбук имеет проблемы с точностью цветов, что делает его непригодным для редактирования фото и видео. Из-за больших рамок его маленький 11,6-дюймовый экран выглядит еще меньше, а SSD-накопитель слишком скромный даже для своей стоимости.

Цена Acer Chromebook 311 (C725) — 513 долларов (около 22 500 грн).

