Лучший ноутбук на Windows: эксперт назвал своего фаворита в 2026 году (фото)

Недавно выпущенный ноутбук Dell XPS 16 (2026) с премиальным дизайном и мощным оборудованием хорошо показал себя во время испытания.

Обозреватель техники Сезар Каденас назвал Dell XPS 16 претендентом на звание лучшей модели на Windows 2026 года. После недели пользования ноутбуком эксперт поделился впечатлениями в статье для ZDNET.

Дизайн

Новый Dell XPS 16 получил чрезвычайно тонкий корпус (всего 14,6 мм). Он изготовлен преимущественно из алюминия, обработанного на станке с ЧПУ. В сочетании с Gorilla Glass 3 это делает устройство прочным и придает ему флагманский вид.

Клавиатура Dell XPS 16 Фото: zdnet.com

Ноутбук имеет плоскую клавиатуру, которая расположена вровень с подставкой для запястья. Также есть три порта Thunderbolt 4 и разъем для наушников.

Мультимедийные характеристики

Dell XPS 16 (2026) может похвастать 16-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 3.2K. Автор обзора отметил насыщенные, точные цвета с отличной резкостью, а также сверхтонкие рамки и 8-мегапиксельную камеру, способную снимать четкое и яркое видео в формате 4K.

Відео дня

Dell XPS 16 Фото: zdnet.com

Кроме того, ноутбук получил мощную систему из четырех динамиков. Она состоит из двух основных динамиков мощностью 3 Вт и двух высокочастотных динамиков мощностью 2 Вт, настроенных с помощью Waves MaxxAudio Pro.

Производительность

Эксперт протестировал конфигурацию с процессором Intel Core Ultra X7 358H, 32 ГБ оперативной памяти, встроенной видеокартой Intel Arc и SSD-накопителем на 1 ТБ. Это сочетание позволило ему без проблем редактировать видео, работать с фотографиями и проектами кодирования. В повседневной работе производительность Dell XPS 16 близка к настольному ПК высшего класса.

Автор также сравнил несколько результатов бенчмарков Dell XPS 16 с результатами других флагманских ноутбуков, таких как Samsung Galaxy Book6 Ultra и M5 MacBook Air. Новинка Dell превосходит большинство других ноутбуков по мощности обработки, за исключением флагмана от Apple.

Что касается аккумулятора, в ходе тестирования Dell XPS 16 проработал около 14 часов на одном заряде, что является неплохим показателем для ноутбука такого класса производительности. По сути, ноутбук может выдержать без подзарядки целый рабочий день.

Выводы

Каденас советует Dell XPS 16 (2026) всем, кто ищет премиальный компьютер с Windows 11, особенно создателям контента, которым нужна надежная модель для путешествий.

Цена Dell XPS 16 (2026) в Украине — от 101 200 до 221 150 грн, в зависимости от конфигурации и продавца.

