Найкращий ноутбук на Windows: експерт назвав свого фаворита у 2026 році (фото)

Нещодавно випущений ноутбук Dell XPS 16 (2026) з преміальним дизайном та потужним обладнанням добре показав себе під час випробування.

Оглядач техніки Сезар Каденас назвав Dell XPS 16 претендентом на звання найкращої моделі на Windows 2026 року. Після тижня користування ноутбуком експерт поділився враженнями у статті для ZDNET.

Дизайн

Новий Dell XPS 16 отримав надзвичайно тонкий корпус (всього 14,6 мм). Він виготовлений переважно з алюмінію, обробленого на верстаті з ЧПК. У поєданні з Gorilla Glass 3 це робить пристрій міцним та надає йому флагманського вигляду.

Клавіатура Dell XPS 16 Фото: zdnet.com

Ноутбук має плоску клавіатуру, яка розташована врівень із підставкою для зап'ястя. Також є три порти Thunderbolt 4 та роз'єм для навушників.

Мультимедійні характеристики

Dell XPS 16 (2026) може похвалитися 16-дюймовим сенсорним OLED-екраном із роздільною здатністю 3.2K. Автор огляду відзначив насичені, точні кольори з відмінною різкістю, а також надтонкі рамки та 8-мегапіксельну камеру, здатну знімати чітке та яскраве відео у форматі 4K.

Dell XPS 16 Фото: zdnet.com

Окрім того, ноутбук отримав потужну систему з чотирьох динаміків. Вона складається з двох основних динаміків потужністю 3 Вт та двох високочастотних динаміків потужністю 2 Вт, налаштованих за допомогою Waves MaxxAudio Pro.

Продуктивність

Експерт протестував конфігурацію з процесором Intel Core Ultra X7 358H, 32 ГБ оперативної пам'яті, вбудованою відеокартою Intel Arc та SSD-накопичувачем на 1 ТБ. Це поєднання дозволило йому без проблем редагувати відео, працювати з фотографіями та проектами кодування. У повсякденній роботі продуктивність Dell XPS 16 близька до настільного ПК вищого класу.

Автор також порівняв кілька результатів бенчмарків Dell XPS 16 з результатами інших флагманських ноутбуків, таких як Samsung Galaxy Book6 Ultra та M5 MacBook Air. Новинка Dell перевершує більшість інших ноутбуків за потужністю обробки, за винятком флагмана від Apple.

Що стосується акумулятора, в ході тестування Dell XPS 16 пропрацював близько 14 годин на одному заряді, що є непоганим показником для ноутбука такого класу продуктивності. По суті, ноутбук може витримати без підзарядки цілий робочий день.

Висновки

Каденас радить Dell XPS 16 (2026) всім, хто шукає преміальний комп'ютер з Windows 11, особливо творцям контенту, яким потрібна надійна модель для подорожей.

Ціна Dell XPS 16 (2026) в Україні — від 101 200 до 221 150 грн, залежно від конфігурації та продавця.

