Альтератива MacBook на любой бюджет: чем удивят новые ноутбуки Samsung Galaxy Book

Samsung планирует выпустить несколько ноутбуков Galaxy Book, которые будут работать на базе Android. При этом компания не отказывается от Windows.

Некоторые ноутбуки Samsung Galaxy Book будут работать на Android 17 и One UI 9. Об этом сообщает SamMobile.

Как отмечают в издании, Samsung уже предлагает Chromebooks Galaxy на базе ChromeOS и, вероятно, перейдет на будущую версию ChromeOS от Google под кодовым названием Aluminium OS, которая базируется на Android.

В целом компания разрабатывает три версии Galaxy Book на базе Android: бюджетную, среднюю и флагманскую. По данным портала, для флагманской модели разработан очень элегантный дизайн, однако его могут скорректировать, учитывая популярность бюджетного MacBook Neo.

Выносливый ноутбук за небольшие деньги: на что способен бюджетный Acer 2026 года (фото)

Также сообщается, что новые модели Galaxy Book будут включать функции Galaxy AI, которые сейчас доступны на смартфонах, часах и планшетах Samsung. Программное обеспечение будет иметь улучшенную версию Samsung DeX для лучшей производительности и должно хорошо интегрироваться с DeX на телефонах и планшетах Galaxy.

Точная дата релиза ноутбуков Galaxy Book на базе One UI не разглашается, однако эксперты предполагают, что Samsung выпустит их до конца 2026 года года.

Напомним, ноутбук Dell XPS 16 (2026) недавно хорошо показал себя во время испытания.

Фокус также сообщал, что компания Huawei скоро выпустит новый бюджетный ноутбук.