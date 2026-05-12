Можно купить вместо MacBook Neo: LG выпустила недорогой ноутбук на Windows (фото)

В 2026 году MacBook Neo поднял планку для бюджетных ноутбуков. Теперь на рынке начали появляться модели на Windows с похожими характеристиками и ценами, такие как LG Gram Book 15.

На первый взгляд MacBook Neo и LG Gram Book кажутся довольно похожими, однако их сильные и слабые стороны различаются. Подробнее эти две модели сравнили эксперты портала ZDNET.

MacBook Neo и LG Gram Book имеют одинаковую стартовую цену — 599 долларов (около 26 300 грн). Оба ноутбука доступны в конфигурации памяти 8/512 ГБ, однако MacBook Neo с 512 ГБ памяти будет стоить дороже — от 699 долларов.

LG Gram Book работает на базе Intel Core Ultra 5 115U серии Intel Meteor Lake 2024 года выпуска, тогда как MacBook Neo оснащен чипом A18 Pro того же года выпуска. Эти процессоры примерно равны по мощности.

Что касается портов, Gram Book имеет два USB-C, два, USB-A, HDMI, разъем для наушников и слот для замка. Это гораздо больше, чем может предложить MacBook Neo. Apple оснастила свой бюджетный ноутбук только двумя портами USB-C и 3.5 мм разъемом для наушников.

В то же время MacBook имеет более четкий дисплей с разрешением 2408 x 1506 по сравнению с 1920 x 1080 FHD в Gram Book. Полностью стеклянная панель и алюминиевый корпус также придают ноутбуку более премиальный вид по сравнению с пластиковым LG. К тому же MacBook Neo будет лучшим вариантом для пользователей iPhone.

MacBook Neo против "бюджетников" на Windows

MacBook Neo предлагает ряд характеристик, превосходящих его цену, в частности алюминиевый корпус с качественной сборкой, четкий дисплей и длительное время работы от аккумулятора. Однако стоит учитывать отсутствие подсветки клавиатуры, малое количество портов и меньший объем памяти в базовой комплектации, чем у конкурентов.

За аналогичную цену бюджетные ноутбуки на Windows, как правило, предлагают больше памяти и подсветку клавиш. При этом они часто имеют пластиковый корпус, более простой экран (FHD+) и более слабую производительность.

