Лучшая альтернатива MacBook: Xiaomi показала ноутбуки Redmi Book (2026) с дисплеями 120 Гц

Лэптопы Redmi Book 14 и Redmi Book 16 модельного ряда 2026 года получили процессоры Intel Core Ultra 5 и экраны с высокой частотой обновления.

О характеристиках и ценах новинок пишет Gizmochina.

Обе модели базируются на процессоре Intel Core Ultra 5 125H. Это 14-ядерный 18-поточный чип, разработанный для компактных систем. TDP процессора достигает 60 Вт. Охлаждение обеспечивают два вентилятора и двойная тепловая трубка. Ноутбуки комплектуются оперативной памятью LPDDR5X (7467 МТ/с) объемом 16 или 32 ГБ. Для хранения данных используется SSD-накопитель PCIe 4.0 на 512 ГБ или 1 ТБ. Предусмотрен слот M.2 для расширения памяти.

Основная разница заключается в дисплеях и весе устройств. 14-дюймовая модель получила экран с разрешением 2.8K (2880x1800) и пиковой яркостью 500 нит. Вес лэптопа составляет 1,49 кг. 16-дюймовая версия оснащена матрицей 2.5K (2560x1600) с яркостью 400 нит. Ее вес равен 1,86 кг. Обе панели поддерживают частоту обновления 120 Гц.

Ноутбуки оснащены аккумуляторами емкостью 80 Вт·ч. В комплект входит зарядный блок GaN мощностью 100 Вт с разъемом USB-C. Адаптер подходит для быстрой зарядки смартфонов. Набор интерфейсов включает Thunderbolt 4, USB-C, HDMI 2.1, USB-A и аудиоразъем 3,5 мм. Ноутбуки интегрированы в экосистему Xiaomi. Поддерживается модуль NFC, управление связанными устройствами, использование камеры смартфона и общий буфер клавиатуры и мыши.

Цены

Продажи устройств стартовали в Китае. Стоимость Redmi Book 14 начинается от 900 долларов за версию 16/512 ГБ. Конфигурация 16 ГБ / 1 ТБ обойдется в 975 долларов. Топовый вариант с 32 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ оценен в 1050 долларов.

Базовая версия Redmi Book 16 (16/512 ГБ) стоит 930 долларов. Модель с 1 ТБ памяти обойдется в 1005 долларов. Максимальная комплектация (32 ГБ / 1 ТБ) продается за 1080 долларов.

