Краща альтернатива MacBook: Xiaomi показала ноутбуки Redmi Book (2026) з дисплеями 120 Гц

Лептопи Redmi Book 14 і Redmi Book 16 модельного ряду 2026 року отримали процесори Intel Core Ultra 5 і екрани з високою частотою оновлення.

Про характеристики та ціни новинок пише Gizmochina.

Обидві моделі базуються на процесорі Intel Core Ultra 5 125H. Це 14-ядерний 18-потоковий чіп, розроблений для компактних систем. TDP процесора сягає 60 Вт. Охолодження забезпечують два вентилятори та подвійна теплова трубка. Ноутбуки комплектуються оперативною пам'яттю LPDDR5X (7467 МТ/с) об'ємом 16 або 32 ГБ. Для зберігання даних використовується SSD-накопичувач PCIe 4.0 на 512 ГБ або 1 ТБ. Передбачено слот M.2 для розширення пам'яті.

Основна різниця полягає в дисплеях і вазі пристроїв. 14-дюймова модель отримала екран з роздільною здатністю 2.8K (2880x1800) і піковою яскравістю 500 ніт. Вага лептопа становить 1,49 кг. 16-дюймова версія оснащена матрицею 2.5K (2560x1600) з яскравістю 400 ніт. Її вага дорівнює 1,86 кг. Обидві панелі підтримують частоту оновлення 120 Гц.

Ноутбуки оснащені акумуляторами ємністю 80 Вт-год. У комплект входить зарядний блок GaN потужністю 100 Вт із роз'ємом USB-C. Адаптер підходить для швидкої зарядки смартфонів. Набір інтерфейсів включає Thunderbolt 4, USB-C, HDMI 2.1, USB-A та аудіороз'єм 3,5 мм. Ноутбуки інтегровані в екосистему Xiaomi. Підтримується модуль NFC, управління пов'язаними пристроями, використання камери смартфона і загальний буфер клавіатури та миші.

Ціни

Продажі пристроїв стартували в Китаї. Вартість Redmi Book 14 починається від 900 доларів за версію 16/512 ГБ. Конфігурація 16 ГБ / 1 ТБ обійдеться в 975 доларів. Топовий варіант із 32 ГБ ОЗП і накопичувачем на 1 ТБ оцінений у 1050 доларів.

Базова версія Redmi Book 16 (16/512 ГБ) коштує 930 доларів. Модель з 1 ТБ пам'яті обійдеться в 1005 доларів. Максимальна комплектація (32 ГБ / 1 ТБ) продається за 1080 доларів.

