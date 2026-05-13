Альтернатива MacBook від Google: новітні ноутбуки на базі Android вже на підході (відео)

Компанія Google представила ноутбуки Googlebook, орієнтовані на набір функцій штучного інтелекту (ШІ) Gemini Intelligence, ймовірно, по аналогії з Apple Intelligence для macOS.

Google позиціонує Googlebook як нову категорія ноутбуків, побудованих на базі технологічного стеку Android з акцентом на функції Gemini. Про це йдеться в офіційному блозі компанії.

Однією з особливостей Googlebook є експериментальна функція Magic Pointer на базі штучного інтелекту, яка переосмислює роботу звичайного курсора миші. Порухавши курсор, можна отримати доступ до Gemini, який даватиме швидкі контекстні підказки щоразу, коли користувач вказує на щось на екрані.

Окрім того, Googlebook дозволяє створювати власні віджети за допомогою текстових підказок. Gemini може виконувати пошук в Інтернеті або підключатися до програм Google, таких як Gmail і "Календар", щоб створити персоналізовану інформаційну панель.

Googlebook ідеально оптимізований для екосистеми Android. Наприклад, Google спрощує доступ до файлів з телефону на Android безпосередньо з файлового браузера Googlebook. При потребі можна легко переглядати, шукати або вставляти файли з телефону на ноутбуці.

Фото: Google

Щоб створити перші Googlebook, компанія Google наразі співпрацює з такими брендами, як Acer, ASUS, Dell, HP та Lenovo. Ці ноутбуки матимуть різноманітні форми та розміри, проте їх можна буде впізнати за кольоровою світловою смужкою. Google також наголошує, що всі Googlebook будуть виготовлені з використанням високоякісних матеріалів.

