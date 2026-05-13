Samsung Galaxy A07 проти Redmi A5: який смартфон купити до 5000 грн, детальний огляд (фото)

В ультрабюджетному сегменті конкурують два популярних апарати — Samsung Galaxy A07 і Redmi A5. Розповідаємо, у чому різниця і яку модель краще вибрати.

Попри схожість ціни та основних параметрів, телефони сильно відрізняються в малопомітних, але важливих аспектах. Фокус розповість деталі, посилаючись на порівняння специфікацій від GSMArena.

Дисплеї та плавність роботи

Обидва смартфони оснащені великими LCD-екранами з роздільною здатністю 720p. Redmi A5 пропонує трохи більшу діагональ 6,88 дюйма і частоту оновлення 120 Гц. Однак у житті слабкий процесор Redmi може не справлятися з безперервним відтворенням такої високої частоти. Тому на практиці дуже ймовірні підгальмовування. Galaxy A07 отримав дисплей 6,7 дюйма з підтримкою 90 Гц. Картинка буде плавнішою порівняно зі стандартними 60 Гц, при цьому навантаження на чипсет більш збалансоване. Хоча на папері 90 Гц — менше, ніж 120, через нюанси, про які піде мова нижче, це більш резонний показник для пристроїв цього класу.

Відео дня

Дисплей Samsung Galaxy A07 Фото: Tech Advisor

Продуктивність і тип пам'яті

Головна перевага Galaxy A07 — процесор MediaTek Helio G99. Сьогодні цей 6-нанометровий чип із ядрами Cortex-A76 — необхідний мінімум для відносно комфортного користування сучасними додатками. Redmi A5 базується на 12-нанометровому Unisoc T7250. Він менш енергоефективний і помітно слабший навіть у повсякденних завданнях через старіші ядра A75 — G99 буде значно швидшим і стабільнішим.

Критичне значення має і тип внутрішнього накопичувача. Samsung використовує стандарт UFS 2.2, тоді як у Redmi встановлена застаріла пам'ять eMMC 5.1. Технічна різниця між ними величезна: UFS 2.2 куди спритніше зчитує і записує дані. Це означає, що Galaxy A07 в рази швидше запускатиме програми, зберігатиме фото і встановлюватиме оновлення, тоді як Redmi "підвисатиме" навіть при простих операціях. Щодо об'єму все стандартно: ми рекомендуємо брати версії на 4/128 ГБ в обох випадках — економити і брати найбазовіший об'єм у 2026 році за можливості не варто.

Дизайн Xiaomi Redmi A5 Фото: allo.ua

Можливості камер і відео

У питанні мобільної фотографії Samsung також лідирує. Смартфон оснащений основним фотосенсором на 50 Мп з діафрагмою f/1.8 і фазовим автофокусом. Модель здатна записувати відео у форматі 1080p при 60 кадрах на секунду, забезпечуючи плавність роликів. Redmi A5 отримав менш світлосильну камеру на 32 Мп (f/2.0) і обмежений можливістю зйомки тільки в 1080p при 30 fps. Роздільна здатність фронтальних модулів у обох гаджетів становить 8 Мп.

Автономність, підтримка ОС і вердикт

Ємність акумуляторів схожа: 5000 мАг у Samsung і 5200 мАг у Redmi. При цьому Galaxy A07 підтримує трохи швидшу зарядку потужністю 25 Вт проти 15 Вт у конкурента. Загалом же за автономністю має бути майже паритет. Важливий фактор довговічності смартфона загалом — програмна підтримка. Samsung обіцяє для моделі A07 до 6 великих оновлень ОС Android, тоді як Redmi обмежиться лише двома роками підтримки. Якщо плануєте брати апарат на кілька років, оновлення важливі для сумісності з актуальними соцмережами та безпеки системи.

Задня панель Samsung Galaxy A07 Фото: gsmarena.com

З огляду на потужніший процесор, актуальніший тип сховища і тривалішу підтримку ПЗ, Galaxy A07 — об'єктивно кращий вибір у цьому ціновому діапазоні. NFC для безконтактної оплати відсутній в обох моделях, але за сукупністю характеристик Samsung пропонує набагато більше за ту саму вартість.

Ціна Samsung Galaxy A07 4/128 ГБ в Україні — 4899 грн .

4/128 ГБ в Україні — . Ціна Xiaomi Redmi A5 4/128 ГБ в Україні — 4999 грн.

Раніше повідомлялося, що Google презентувала Android 17 з глибокою інтеграцією штучного інтелекту Gemini і новими емодзі.

Також Фокус писав про стильний і недорогий смартфон на 2026 рік. У ніші доступних телефонів заслуженої популярності набув Motorola Edge 50 Fusion.