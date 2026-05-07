Стильний і недорогий смартфон на 2026 рік: яку модель високо оцінили в Україні (фото)

У ніші доступних телефонів заслуженої популярності набув Motorola Edge 50 Fusion. В апарата преміальний дизайн і збалансовані характеристики за розумні гроші.

Фокус наводить огляд моделі в реаліях 2026 року: специфікації, плюси і мінуси, згідно з тестуванням експертів, а також чесні відгуки українських покупців.

Характеристики Motorola Edge 50 Fusion

Як зазначили оглядачі порталу GSMArena, пристрій вирізняється високою якістю збірки й елегантним зовнішнім виглядом. При вазі близько 175 грамів і товщині 7,9 міліметра гаджет комфортно відчувається в руці. Задня панель виконана з приємного на дотик силіконового полімеру, що імітує екошкіру, а корпус отримав захист від води і пилу за стандартом IP68. Лицьову частину займає 6,7-дюймовий P-OLED дисплей з високою частотою оновлення до 144 Гц і піковою яскравістю 1600 ніт. Зображення чітке і плавне, проте журналісти звернули увагу на відсутність підтримки стандарту HDR.

Дисплей Motorola Edge 50 Fusion Фото: gsmarena.com

За продуктивність відповідає процесор середнього рівня Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Рішення вже не найсвіжіше, тому у важких іграх чекати багато чого не варто. В іншому, якщо для вас важлива стабільна робота в соцмережах і повсякденних програмах, Edge 50 Fusion не розчарує. Чипсет набирає близько 580 тисяч балів у бенчмарку AnTuTu. При цьому значного перегріву або тротплінгу під час експлуатації не зафіксували. Автономність забезпечує батарея на 5000 мАг, якої вистачає майже на 13 годин змішаного активного використання. Швидка дротова зарядка потужністю 68 Вт заповнює 50% енергії всього за 15 хвилин. У комплект поставки входять чохол Motorola Edge 50 Fusion і кабель USB-C.

Фотоможливості апарата показують впевнені результати. Основна камера на 50 Мп оснащена системою оптичної стабілізації (OIS) для плавних відео, а доповнює її 13-мегапіксельний надширококутний об'єктив. Оглядачі високо оцінили загальну якість знімків. Для відеодзвінків і селфі передбачений 32-Мп фронтальний модуль. Також експерти хвалять гібридну систему стереодинаміків c Dolby Atmos, що видає якісний звук. До невеликих апаратних мінусів віднесли неможливість розширити пам'ять картами microSD і відсутність виведення роликів по кабелю Type-C.

Motorola Edge 50 Fusion Фото: gsmarena.com

Відгуки покупців в Україні

Власники здебільшого солідарні з висновками фахівців. У відгуках користувачі називають пристрій оптимальним вибором за свої гроші. Власники хвалять смартфон за швидку роботу, привабливий дизайн і якісну камеру, яка навіть вміє зберігати знімки в професійному форматі .rav.

Окремо відзначають зручність фірмових жестів управління: наприклад, створення скріншота подвійним постукуванням по задній кришці. З недоліків споживачі виділяють відсутність зарядного блоку в комплекті і труднощі при наклеюванні захисної плівки через закруглені краї дисплея.

Ціна Motorola Edge 50 Fusion 8/128GB в Україні — 7999 грн.

Ціна Motorola Edge 50 Fusion 8/256GB в Україні — 9999 грн.

