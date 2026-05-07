Стильный и недорогой смартфон на 2026 год: какую модель высоко оценили в Украине (фото)

В нише доступных телефонов заслуженную популярность приобрел Motorola Edge 50 Fusion. У аппарата премиальный дизайн и сбалансированные характеристики за разумные деньги.

Фокус приводит обзор модели в реалиях 2026 года: спецификации, плюсы и минусы, согласно тестированию экспертов, а также честные отзывы украинских покупателей.

Характеристики Motorola Edge 50 Fusion

Как отметили обозреватели портала GSMArena, устройство отличается высоким качеством сборки и элегантным внешним видом. При весе около 175 граммов и толщине 7,9 миллиметра гаджет комфортно ощущается в руке. Задняя панель выполнена из приятного на ощупь силиконового полимера, имитирующего экокожу, а корпус получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Лицевую часть занимает 6,7-дюймовый P-OLED дисплей с высокой частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Изображение четкое и плавное, однако журналисты обратили внимание на отсутствие поддержки стандарта HDR.

Дисплей Motorola Edge 50 Fusion Фото: gsmarena.com

За производительность отвечает процессор среднего уровня Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Решение уже не самое свежее, поэтому в тяжелых играх ждать многого не стоит. В остальном, если для вас важна стабильная работа в соцсетях и повседневных программах, Edge 50 Fusion не разочарует. Чипсет набирает около 580 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu. При этом значительного перегрева или тротnлинга при эксплуатации не зафиксировали. Автономность обеспечивает батарея на 5000 мАч, которой хватает почти на 13 часов cмешанного активного использования. Быстрая проводная зарядка мощностью 68 Вт восполняет 50% энергии всего за 15 минут. В комплект поставки входят чехол Motorola Edge 50 Fusion и кабель USB-C.

Фотовозможности аппарата показывают уверенные результаты. Основная камера на 50 Мп оснащена системой оптической стабилизации (OIS) для плавных видео, а дополняет ее 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Обозреватели высоко оценили общее качество снимков. Для видеозвонков и селфи предусмотрен 32-Мп фронтальный модуль. Также эксперты хвалят гибридную систему стереодинамиков c Dolby Atmos, выдающую качественный звук. К небольшим аппаратным минусам отнесли невозможность расширить память картами microSD и отсутствие вывода роликов по кабелю Type-C.

Motorola Edge 50 Fusion Фото: gsmarena.com

Отзывы покупателей в Украине

Владельцы в большинстве своем солидарны с выводами специалистов. В отзывах пользователи называют устройство оптимальным выбором за свои деньги. Владельцы хвалят смартфон за быструю работу, привлекательный дизайн и качественную камеру, которая даже умеет сохранять снимки в профессиональном формате .rav.

Отдельно отмечают удобство фирменных жестов управления: например, создание скриншота двойным постукиванием по задней крышке. Из недостатков потребители выделяют отсутствие зарядного блока в комплекте и трудности при наклеивании защитной пленки из-за закругленных краев дисплея.

Цена Motorola Edge 50 Fusion 8/128GB в Украине — 7999 грн.

Цена Motorola Edge 50 Fusion 8/256GB в Украине — 9999 грн.

