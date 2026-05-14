Швидкий телефон з чудовим дисплеєм: яка модель Xiaomi популярна в Україні (фото)

Poco M8 Pro 5G став одним з найбільш продаваних бюджетних смартфонів 2026 року завдяки поєднанню яскравого і великого екрана, ємної батареї і гідного процесора Qualcomm.

Модель пропонує солідний набір можливостей за помірною ціною. Фокус зібрав детальні характеристики, чесні відгуки покупців і висновки експертів GSMArena щодо Poco M8 Pro 5G.

Характеристики Poco M8 Pro

Смартфон оснащений 6,83-дюймовим 12-бітовим AMOLED-дисплеєм (68 млрд кольорів) з роздільною здатністю 2772x1280 пікселів (447 ppi), прикритим захисним склом Gorilla Glass Victus 2. Екран підтримує частоту оновлення 120 Гц і ШІМ-затемнення на рівні 3840 Гц, що робить матрицю безпечною для зору на будь-яких значеннях яскравості. Пікова яскравість на малій ділянці сягає 3200 ніт, а за допомогою замірів фахівці зафіксували максимальне значення 1435 ніт в авторежимі. Це забезпечує достатню читабельність навіть на сонці.

За продуктивність відповідає 4-нанометровий чип Snapdragon 7s Gen 4, що працює у зв'язці з накопичувачем UFS 2.2 (256/512 ГБ сховища і 8/12 ГБ оперативки). Загалом залізо тут середнього рівня. Результат AnTuTu 10 становить 817 222 бали — для плавної і спритної повсякденної роботи вистачає, також можна пограти в ігри, нехай і не на найкращих налаштуваннях іграх. Важливо, що у Poco M8 Pro дуже стабільні показники в троттлінг-тестах — просадок немає взагалі, швидкодія підтримується на піку довго.

Дисплей Poco M8 Pro 5G Фото: gsmarena.com

Експерти відзначають, що Poco M8 Pro 5G фактично переносить апаратне оснащення рівня Redmi Note 15 Pro+ у дешевшу цінову категорію. Основна 50-мегапіксельна камера з оптичною стабілізацією (OIS) показала результати вищі за очікувані, видаючи цілком якісні знімки як вдень, так і за слабкого освітлення. Однією з головних фішок стала кремній-вуглецева батарея ємністю 6500 мАг, що підтримує швидке 100-ватне заряджання і реверсивну віддачу енергії на 22,5 Вт для інших гаджетів.

Плюси та мінуси Poco M8 Pro

Переваги:

Міцний дизайн (пластикові грані та пластикова задня панель, посилена скловолокном), а також захист корпусу від води і пилу за стандартами IP68/IP69K.

Яскравий OLED-екран високої роздільної здатності з підтримкою Dolby Vision (12 біт, 3840 Гц ШІМ — рідкісні показники для сегмента).

Висока автономність і швидка зарядка.

Гучні стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos.

Гідна робота основної 50-мегапіксельної камери з OIS.

Недоліки:

Відсутність слота для карт пам'яті microSD і роз'єму для навушників 3.5 мм.

Наявність у прошивці великої кількості вбудованої реклами і системного софту (можна видалити зайве і відключити оголошення, але очищення займе деякий час при налаштуванні).

Посередні можливості ширококутної та фронтальної камер.

У комплекті поставки для українського ринку відсутній зарядний блок (наприклад, 120-ватний Xiaomi HyperCharge може коштувати близько 2000 грн).

У комплектацію Poco M8 Pro входять зарядний кабель і чохол. А ось 100-ватний адаптер для швидкої зарядки доведеться докуповувати окремо. Фото: gsmarena.com

Відгуки власників Poco M8 Pro в Україні

Українські користувачі високо оцінили новинку за ємний акумулятор і якість екрана. Власники відзначають, що при активному використанні батареї стабільно вистачає на повний день, а дисплей радує соковитою передачею кольору. Багато хто вказує на зручний формат матриці, який став трохи ширшим за звичні стандарти, що зручно під час перегляду відео. Також похвали удостоївся підекранний сканер відбитків пальців, який коректно спрацьовує навіть з вологими руками.

Серед нюансів покупці виділяють відсутність макрокамери, хоча деталізація основного модуля часто це компенсує. Головним розчаруванням для багатьох стала комплектація: за підтримки 100-ватної зарядки фірмовий адаптер часто доводиться купувати окремо, що збільшує підсумкову вартість покупки. Також зустрічаються поодинокі скарги на програмні помилки під час дзвінків, які можуть бути пов'язані з роботою мобільних операторів.

Задня панель Poco M8 Pro Фото: gsmarena.com

Ціна в Україні:

Poco M8 Pro 5G 8/256GB — 13 399 грн.

Poco M8 Pro 5G 12/512GB — 15 599 грн.

