Смартфони Android можуть значно подорожчати: вся справа в процесорах Snapdragon

Ціна на флагманські смартфони Android може зрости через вартість процесора Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro від Qualcomm.

Процесор у флагманському смартфоні може коштувати стільки ж, скільки цілий бюджетний телефон Android. Ціни на флагманські смартфони вже зростають і можуть зрости ще більше. Згідно з витоком від інсайдерів, майбутній процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro від Qualcomm може коштувати понад 300 доларів. Це значно збільшить Android-смартфонів наступного покоління, пише Digital Trends.

Флагманські процесори комапнії Qualcomm дорожчають уже багато років. За оцінками інсайдерів, у 2022 році процесори Snapdragon 8 Gen 1 і Snapdragon 8+ Gen 1 обійшлися виробникам приблизно в 120-130 доларів. Snapdragon 8 Gen 2 коштував близько 160 доларів. Процесор Snapdragon 8 Gen 3 коштував від 170 до 200 доларів. Потім з'явився Snapdragon 8 Elite за ціною понад 220 доларів, за ним пішов Snapdragon 8 Elite Gen 5 за ціною від 240 до 280 доларів. Тепер же очікується, що Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro коштуватиме понад 300 доларів.

Можливо, враховуючи таку ціну, Qualcomm розділить свій флагманський процесор на дві версії. Раніше в мережі з'явилися чутки, що компанія може випустити стандартний Snapdragon 8 Elite Gen 6 поряд з більш потужною версією Pro.

Очікується, що дорожча версія Pro забезпечить більший приріст продуктивності, потужнішу графіку та підтримку пам'яті LPDDR6. Таким чином ця версія процесора буде використовуватися для смартфонів класу Ultra, а не для всіх преміальних флагманських смартфонів Android.

Це означає, що такі процесори, як Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, можуть бути зарезервовані для найдорожчих Android-смартфонів, таких як Samsung Galaxy S27 Ultra, Xiaomi 18 Ultra і флагманські моделі Ultra від таких брендів, як Oppo, Vivo і Motorola.

Компанія Samsung уже показала, до чого це веде. Виробник підняв ціну на Galaxy S26 на ключових ринках на тлі зростання вартості оперативної пам'яті, яка активно використовується для роботи ШІ в дата-центрах.

Якщо процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro від Qualcomm дійсно коштуватиме дорожче 300 доларів, у виробників смартфонів Android виникне ще одна дорога проблема.

Ці додаткові витрати, найімовірніше, проявляться одним із двох способів. Виробники смартфонів можуть або повністю підняти ціни, або зробити "стандартні" флагманські моделі менш преміальними, зберігши при цьому кращі процесори, камери, оперативну і вбудовану пам'ять для моделей Ultra. Ймовірно, більшість майбутніх флагманських Android-смартфонів все ж коштуватимуть дорожче, але якість у них може бути нижчою.

