Xiaomi попереджає: ціна на китайські смартфони може перевищити 1400 доларів

Експерти припускають, що підвищення ціни на смартфони преміум-сегмента від китайських брендів може призвести до того, що користувачі почнуть віддавати перевагу iPhone.

Президент Xiaomi Лу Вейбін, що ціна китайських флагманських смартфонів може зрости і перевищити позначку в 10 000 юанів (близько 1400 доларів) у другій половині 2026 року. Це зумовлено стійким зростанням цін на DRAM і NAND-пам'ять, пише Gizchina.

Вартість пам'яті для конфігурації 12 ГБ/512 ГБ уже зросла майже вчетверо порівняно з першим кварталом 2025 року. Це призвело до зростання собівартості виробництва Xiaomi тільки в цій конфігурації приблизно на 1500 юанів. Ця цифра перевищує внутрішні очікування компанії.

Підвищення цін уже позначилося на ринку: Xiaomi у квітні підняла ціни на серії Redmi K90 Pro Max і Turbo 5, а OPPO, OnePlus, Vivo, iQOO і Honor оголосили про підвищення цін на окремі моделі на 500-1000 юанів.

Основною причиною зростання цін на смартфони є підвищений попит на інфраструктуру для дата-центрів, що забезпечують роботу штучного інтелекту. Експерти прогнозують, що глобальні поставки серверів для ШІ зростуть більш ніж на 28% у річному обчисленні 2026 року, що призведе до перерозподілу поставок DRAM і HBM від споживчої електроніки до дата-центрів, де маржа значно вища.

Лу Вейбін очікує, що ціни на пам'ять зростатимуть, можливо до 2028 року. Це унеможливлює підтримання традиційної формули ціноутворення компанії Xiaomi, що базується на співвідношенні ціни та якості. Цінова стеля на рівні близько 10 000 юанів існує вже давно. Якщо ціна стає вищою, то китайським смартфонам преміум-сегмента значно складніше конкурувати з iPhone від Apple.

Китайські бренди засновують свою стратегію на тому, що з пристрої преміум-класу мають характеристики, які відповідають iPhone або ж перевищують їх. Але при цьому китайські смартфони мають перевагу в ціні, адже коштують від 6000 до 8000 юанів (приблизно від 900 до 1200 доларів). Якщо ці смартфони коштуватимуть дорожче 1400 доларів, то як прогнозують експерти, користувачі можуть віддавати перевагу iPhone, а не китайським конкурентам.

Якщо Xiaomi, OPPO або Vivo перетнуть цей ціновий поріг, вони не просто підвищать ціни. Їм доведеться змінювати свою стратегію. Питання про те, чи підуть за ними споживачі, залишається відкритим на ринку, який протягом десятиліття будувався на агресивному ціноутворенні.

Виробники пам'яті, включно з Samsung, SK Hynix і Micron, віддають пріоритет виробництву HBM для прискорювачів ШІ, де маржа значно вища, ніж для LPDDR і NAND, що використовуються в смартфонах. Вони не збираються добровільно змінювати це рішення, поки витрати на інфраструктуру ШІ тривають у поточному темпі.

Експерти прогнозують, що світові поставки смартфонів скоротяться приблизно на 12,9% у 2026 році, а скорочення попиту, зазвичай, чинить тиск на ціни компонентів. Але цього не сталося, оскільки попит з боку дата-центрів поглинає все, що втрачає споживча електроніка.

Лу Вейбін каже, що навіть ціна Xiaomi 17 Max все ще обговорюється всередині компанії, оскільки вартість компонентів залишається нестабільною. Остаточна ціна Xiaomi 17 Max послужить ринковим сигналом для визначення цін на флагманські китайські смартфони в другій половині 2026 року.

