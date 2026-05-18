Новий додаток Siri для iPhone: у чому його особливість і чому він кращий за ChatGPT

Застосунок Siri від Apple для iPhone відрізнятиметься від конкурентів, таких як ChatGPT, в усіх відношеннях, вважають експерти.

Через два роки після обіцянки оновити Siri, компанія Apple нарешті готова представити його в червні 2026 року. Нова Siri матиме власний застосунок, аналогічний конкурентам, таким як ChatGPT від OpenAI, і в деяких сферах перевершуватиме будь-який інший застосунок зі штучним інтелектом. Інсайдер Марк Гурман розповів, як працюватиме новий застосунок Siri, у чому його недоліки та переваги, пише Phone Arena.

Siri змінюється на краще

Новий додаток Siri надасть користувачам iPhone безліч різних способів персоналізації взаємодії з цифровим помічником Apple. На додаток до стандартного способу активації Siri, ви зможете перейти в режим "Пошук або питання", провівши пальцем вниз від центральної верхньої частини екрана, як на деяких смартфонах Android.

Відео дня

Ви також можете вибрати спосіб запуску програми Siri при кожному зверненні. Siri може або запускати новий чат щоразу, або відображати список ваших минулих чатів, даючи вам змогу перейти до попередньої розмови і продовжити її.

Ви також зможете налаштувати додаток Siri аналогічно додатку iMessage. Наявні розмови з Siri можна налаштувати на автоматичне видалення через місяць, рік або ніколи.

Конфіденційність

За словами Грумана, Apple хвалилася захистом даних користувачів, коли вперше представила оновлену Siri у 2024 році, і компанія продовжить це робити. Застосунок Siri також може поки що залишатися без реклами.

Гурман стверджує, що Apple, можливо, намагається приховати своє відставання в розвитку сервісів на основі ШІ, пояснюючи це тим, що компанія приділяє набагато більше уваги конфіденційності даних користувачів, ніж її конкуренти, як-от Meta і Google. Дійсно, Apple відмовляється навчати свої моделі ШІ на масивах даних про взаємодію користувачів, віддаючи перевагу замість цього синтетичним даним. На жаль, Siri занадто сильно відстала, змусивши Apple покладатися на модель ШІ Gemini від Google.

Можливо, Apple тимчасово передає Google частину заходів із захисту конфіденційності. Якщо це так, компанія поки що не коментує ситуацію і, найімовірніше, просуватиме інші функції, орієнтовані на конфіденційність.

Захист даних користувачів

За словами Гурмана, підхід Apple до нового додатка Siri ставить конфіденційність користувачів на перше місце. У той час як конкуруючі додатки можуть запроваджувати режими інкогніто і можливість відмовитися від обміну даними про взаємодію користувачів, Siri матиме всі ці опції увімкненими за замовчуванням. Або, принаймні, буде чітко відображати їх для користувачів.

Саме так Apple просуватиме новий застосунок Siri, який буде набагато конфіденційнішим, ніж ChatGPT, Meta AI, Claude або будь-які інші сервіси-конкуренти на основі ШІ.

Гурман також повідомив, що існує ймовірність того, що Siri перебуватиме в бета-версії, коли відбудеться презентація додатка в червні.

Фокус також писав про інші оновлення Siri, про які повідомляють інсайдери.

Також Фокус писав про найкращі смартфони з потужною батареєю і низькою ціною в 2026 році.