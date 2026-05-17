Смартфони з потужною батареєю і низькою ціною: топ-5 моделей на 2026 рік (фото)

Автономність залишається одним з головних критеріїв при виборі нового мобільного телефону. Виробники все частіше встановлюють акумулятори високої ємності в доступні апарати, даючи змогу забути про щоденну зарядку.

Добірку з п'яти популярних недорогих смартфонів, які виділяються видатними батареями і збалансованими характеристиками, Фокус зібрав у цьому матеріалі.

Xiaomi Redmi 15 4G

Головною перевагою апарата став кремній-вуглецевий акумулятор на 7000 мАг. Інноваційна структура батареї дала змогу вмістити такий запас енергії в тонкому корпусі товщиною всього 8,6 мм. Смартфон підтримує базову швидку дротову зарядку потужністю 33 Вт. Цього запасу ємності впевнено вистачає на кілька днів активного використання без підключення до розетки.

Xiaomi Redmi 15 Фото: gsmarena.com

Інші специфікації включають великий 6,9-дюймовий IPS-дисплей з плавною частотою оновлення до 144 Гц. За продуктивність відповідає чип базового рівня Snapdragon 685. На задній панелі розташована основна камера з роздільною здатністю 50 Мп для повсякденних знімків. Корпус пристрою захищений від бризок води і пилу за стандартом IP64.

Відео дня

Xiaomi Redmi 15 6/128GB — 8199 грн.

Motorola Moto G57 Power

Вбудована батарея моделі також виконана за новою кремній-вуглецевою технологією і має ємність 7000 мАг. Виробник заявляє про високий рівень витривалості осередків, які зберігають свої первинні властивості навіть після тисячі циклів розряду. Акумулятор заповнює енергію за допомогою дротової зарядки стандарту 30 Вт.

Motorola Moto G57 Power Фото: fonearena.com

Телефон отримав 6,72-дюймовий IPS-екран з частотою 120 Гц і фактурну задню панель з екошкіри. Роботу системи забезпечує процесор Snapdragon 6s Gen 4 під управлінням новітньої ОС Android 16. Смартфон сертифікований за військовим стандартом MIL-STD-810H, успішно витримує падіння з висоти 1,2 метра і має захист від бризок. Основний об'єктив робить фото з роздільною здатністю 50 Мп.

Moto G57 Power 8/256Gb — 9999 грн.

Xiaomi Redmi Note 15 4G

Цей смартфон пропонує акумулятор на 6000 мАг, що забезпечує чудовий баланс між тривалою автономністю та тонким корпусом (7,9 мм). Підтримується швидка зарядка на 33 Вт. Важливою особливістю стала реверсивна дротова зарядка потужністю 18 Вт. Функція дає змогу використовувати телефон як повербанк для живлення навушників або інших смартфонів.

Xiaomi Redmi Note 15 4G та аксесуари Фото: gsmarena.com

Передню панель займає 6,77-дюймовий AMOLED-дисплей з підтримкою 120 Гц і високою піковою яскравістю 3200 ніт. Вбудована технологія затемнення ШІМ на 3840 Гц надійно захищає очі від мерехтіння. Усередині встановлено процесор Helio G100 Ultra. Головним козирем у фотозйомці стала 108-мегапіксельна основна камера.

Xiaomi Redmi Note 15 6/128gb — 7999 грн.

Realme C85 Pro

Автономність смартфона базується на АКБ ємністю 7000 мАг. Апарат комплектується швидкою зарядкою на 45 Вт. Розробники додали корисну функцію обхідної зарядки (Bypass charging). При її активації під час ігор живлення подається безпосередньо на материнську плату, минаючи батарею. Даний підхід запобігає перегріву і суттєво подовжує термін служби осередків.

Realme C85 Pro Фото: iGuides

C85 Pro виділяється максимальним ступенем захисту від води IP68/IP69K і сертифікованою ударостійкістю MIL-STD-810H. Зображення виводиться на 6,8-дюймовий AMOLED-екран з частотою 120 Гц. А чипсет Snapdragon 685 впорається з базовими додатками. Доповнює картину 50-Мп камера і настроюваний RGB-індикатор повідомлень на спинці.

Realme C85 Pro 8/128Gb — 8999 грн.

Motorola G86 Power 5G

Виробник оснастив модель батареєю нестандартної ємності на 6720 мАг. Заповнення заряду здійснюється блоком потужністю 30 Вт. Вага пристрою збережена в межах 200 грамів, гарантуючи при цьому стабільні два-три дні роботи без підзарядки в змішаному сценарії використання.

Motorola Moto G86 Power (ілюстративне фото) Фото: Reddit

Модель може похвалитися відмінним 6,67-дюймовим P-OLED дисплеєм зі збільшеною роздільною здатністю 2712х1220 пікселів. Працює новинка на спритному чипі середнього рівня MediaTek Dimensity 7300. Основна 50-мегапіксельна камера доповнена оптичною стабілізацією (OIS) для зйомки без змазів. Апарат укладений у корпус з екошкіри з повноцінним вологозахистом рівня IP68/IP69.

Motorola G86 Power 5G 12/256GB — 12 499 грн.

Раніше повідомлялося про смартфони з найкращими процесорами. Сьогодні серед телефонів середнього класу неважко знайти рішення з майже топовою продуктивністю. Розповідаємо про популярні варіанти.

Також Фокус писав про смартфони з відмінними дисплеями і середньою ціною.