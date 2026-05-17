Смартфоны с мощной батареей и низкой ценой: топ-5 моделей на 2026 год (фото)

Автономность остается одним из главных критериев при выборе нового мобильного телефона. Производители все чаще устанавливают аккумуляторы высокой емкости в доступные аппараты, позволяя забыть о ежедневной зарядке.

Подборку из пяти популярных недорогих смартфонов, которые выделяются выдающимися батареями и сбалансированными характеристиками, Фокус собрал в этом материале.

Xiaomi Redmi 15 4G

Главным преимуществом аппарата стал кремний-углеродный аккумулятор на 7000 мАч. Инновационная структура батареи позволила уместить такой запас энергии в тонком корпусе толщиной всего 8,6 мм. Смартфон поддерживает базовую быструю проводную зарядку мощностью 33 Вт. Этого запаса емкости уверенно хватает на несколько дней активного использования без подключения к розетке.

Xiaomi Redmi 15 Фото: gsmarena.com

Остальные спецификации включают большой 6,9-дюймовый IPS-дисплей с плавной частотой обновления до 144 Гц. За производительность отвечает чип базового уровня Snapdragon 685. На задней панели расположена основная камера с разрешением 50 Мп для повседневных снимков. Корпус устройства защищен от брызг воды и пыли по стандарту IP64.

Відео дня

Xiaomi Redmi 15 6/128GB — 8199 грн.

Motorola Moto G57 Power

Встроенная батарея модели также выполнена по новой кремний-углеродной технологии и имеет емкость 7000 мАч. Производитель заявляет о высоком уровне выносливости ячеек, которые сохраняют свои первоначальные свойства даже после тысячи циклов разряда. Аккумулятор восполняет энергию при помощи проводной зарядки стандарта 30 Вт.

Motorola Moto G57 Power Фото: fonearena.com

Телефон получил 6,72-дюймовый IPS-экран с частотой 120 Гц и фактурную заднюю панель из экокожи. Работу системы обеспечивает процессор Snapdragon 6s Gen 4 под управлением новейшей ОС Android 16. Смартфон сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810H, успешно выдерживает падения с высоты 1,2 метра и имеет защиту от брызг. Основной объектив делает фото с разрешением 50 Мп.

Moto G57 Power 8/256Gb — 9999 грн.

Xiaomi Redmi Note 15 4G

Этот смартфон предлагает аккумулятор на 6000 мАч, что обеспечивает отличный баланс между длительной автономностью и тонким корпусом (7,9 мм). Поддерживается быстрая зарядка на 33 Вт. Важной особенностью стала реверсивная проводная зарядка мощностью 18 Вт. Функция позволяет использовать телефон как повербанк для питания наушников или других смартфонов.

Xiaomi Redmi Note 15 4G и аксессуары Фото: gsmarena.com

Переднюю панель занимает 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой 120 Гц и высокой пиковой яркостью 3200 нит. Встроенная технология затемнения ШИМ на 3840 Гц надежно защищает глаза от мерцания. Внутри установлен процессор Helio G100 Ultra. Главным козырем в фотосъемке стала 108-мегапиксельная основная камера.

Xiaomi Redmi Note 15 6/128gb — 7999 грн.

Realme C85 Pro

Автономность смартфона базируется на АКБ емкостью 7000 мАч. Аппарат комплектуется быстрой зарядкой на 45 Вт. Разработчики добавили полезную функцию обходной зарядки (Bypass charging). При ее активации во время игр питание подается напрямую на материнскую плату, минуя батарею. Данный подход предотвращает перегрев и существенно продлевает срок службы ячеек.

Realme C85 Pro Фото: iGuides

C85 Pro выделяется максимальной степенью защиты от воды IP68/IP69K и сертифицированной ударопрочностью MIL-STD-810H. Изображение выводится на 6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц. А чипсет Snapdragon 685 справится с базовыми приложениями. Дополняет картину 50-Мп камера и настраиваемый RGB-индикатор уведомлений на спинке.

Realme C85 Pro 8/128Gb — 8999 грн.

Motorola G86 Power 5G

Производитель оснастил модель батареей нестандартной емкости на 6720 мАч. Восполнение заряда осуществляется блоком мощностью 30 Вт. Вес устройства сохранен в пределах 200 граммов, гарантируя при этом стабильные два-три дня работы без подзарядки в смешанном сценарии использования.

Motorola Moto G86 Power (иллюстративное фото) Фото: Reddit

Модель может похвастаться отличным 6,67-дюймовым P-OLED дисплеем с увеличенным разрешением 2712х1220 пикселей. Работает новинка на шустром чипе среднего уровня MediaTek Dimensity 7300. Основная 50-мегапиксельная камера дополнена оптической стабилизацией (OIS) для съемки без смазов. Аппарат заключен в корпус из экокожи с полноценной влагозащитой уровня IP68/IP69.

Motorola G86 Power 5G 12/256GB — 12 499 грн.

Ранее сообщалось про смартфоны с лучшими процессорами. Сегодня среди телефонов среднего класса нетрудно найти решения с почти топовой производительностью. Рассказываем о популярных вариантах.

Также Фокус писал про смартфоны с отличными дисплеями и средней ценой.