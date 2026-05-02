Смартфоны с лучшими процессорами и невысокой ценой: топ-3 модели в 2026 году (фото)

Сегодня среди телефонов среднего класса нетрудно найти решения с почти топовой производительностью. Рассказываем о популярных вариантах.

Если нужна предельная скорость работы на годы вперед и по средней цене, интересные предложения можно найти у брендов OnePlus и Xiaomi. Фокус о расскажет о трех аппаратах, доступных на украинском рынке в 2026 году.

Poco X8 Pro

Основой смартфона выступает 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 8500 Ultra. В сочетании с оперативной памятью объемом до 12 ГБ и накопителем стандарта UFS 4.1 (256/512 ГБ) гаджет будет "летать", несмотря на субфлагманский статус платформы. В бенчмарке AnTuTu v10 данная модель набирает 1 663 640 баллов. А спереди установлен 6,59-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2756х1268 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i.

Poco X8 Pro Фото: Beebom Gadgets

Аппарат оснащен батареей на 6500 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной зарядки, которая восполняет заряд за 48 минут. Система камер содержит 50-Мп основной сенсор с оптической стабилизацией (OIS) и 8-Мп сверхширокоугольный модуль. Корпус сертифицирован по стандартам защиты от пыли и влаги IP68 и IP69K. Устройство поставляется с ОС Android 16 и оболочкой HyperOS 3.

от 16 999 грн.

OnePlus 13R

Смартфон базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 — флагманский вариант из 2024 года. Аппарат комплектуется 12 или 16 ГБ оперативной памяти и скоростным накопителем UFS 4.0 от 256 ГБ. В тесте AnTuTu v10 телефон показывает результат в 2 109 299 баллов — все еще очень приличный запас для любых игр и плавной работы. Изображение выводится на 6,78-дюймовый дисплей LTPO 4.1 AMOLED с динамической частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии Dolby Vision.

OnePlus 13R Фото: techadvisor.com

Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 6000 мАч с 80-ваттной проводной зарядкой (заполнение от 0 до 100% занимает 54 минуты). Фотомодуль состоит из 50-Мп основной камеры с OIS, 50-Мп телеобъектива с 2-кратным оптическим приближением и 8-Мп сверхширокоугольной камеры. Производитель гарантирует 4 крупных обновления для операционной системы Android 15 (OxygenOS 15). Предусмотрена базовая влагозащита IP65.

от 21 999 грн.

Poco F7 Ultra

Еще один интересный субфлагман, который базируется на свежем процессоре Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Еще недавно это была топовая SoC, установленная в моделях за тысячи долларов, таких как Galaxy S25 Ultra. Смартфон набирает в AnTuTu 2 580 520 баллов, что сопоставимо с максимальными на сегодня результатами более дорогих гаджетов. Аппарат получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ (1440x3200 пикселей) и плотностью 526 ppi.

Poco F7 Ultra Фото: gsmarena.com

F7 Ultra питается от батареи на 5300 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 120 Вт (полный цикл занимает 34 минуты) и 50-ваттная беспроводная зарядка. Из камер в наличии 50-Мп основной объектив, 50-Мп телеобъектив с 2,5-кратным оптическим зумом и 32-Мп сверхширокоугольный сенсор. Корпус выполнен из стекла и алюминия, заявлена степень защиты от воды IP68.

от 24 999 грн (за базовую конфигурацию)

