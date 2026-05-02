Смартфони з найкращими процесорами і невисокою ціною: топ-3 моделі у 2026 році (фото)

Сьогодні серед телефонів середнього класу неважко знайти рішення з майже топовою продуктивністю. Розповідаємо про популярні варіанти.

Якщо потрібна гранична швидкість роботи на роки вперед і за середньою ціною, цікаві пропозиції можна знайти у брендів OnePlus і Xiaomi. Фокус про розповість про три апарати, доступні на українському ринку в 2026 році.

Poco X8 Pro

Основою смартфона виступає 4-нанометровий процесор MediaTek Dimensity 8500 Ultra. У поєднанні з оперативною пам'яттю об'ємом до 12 ГБ і накопичувачем стандарту UFS 4.1 (256/512 ГБ) гаджет буде "літати", попри субфлагманський статус платформи. У бенчмарку AnTuTu v10 ця модель набирає 1 663 640 балів. А спереду встановлено 6,59-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 2756х1268 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і захисним склом Gorilla Glass 7i.

Poco X8 Pro Фото: Beebom Gadgets

Апарат оснащений батареєю на 6500 мАг з підтримкою 100-ватної дротової зарядки, яка заповнює заряд за 48 хвилин. Система камер містить 50-Мп основний сенсор з оптичною стабілізацією (OIS) і 8-Мп надширококутний модуль. Корпус сертифікований за стандартами захисту від пилу і вологи IP68 і IP69K. Пристрій поставляється з ОС Android 16 і оболонкою HyperOS 3.

від 16 999 грн.

OnePlus 13R

Смартфон базується на чипсеті Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 — флагманський варіант із 2024 року. Апарат комплектується 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті та швидкісним накопичувачем UFS 4.0 від 256 ГБ. У тесті AnTuTu v10 телефон показує результат у 2 109 299 балів — все ще дуже пристойний запас для будь-яких ігор і плавної роботи. Зображення виводиться на 6,78-дюймовий дисплей LTPO 4.1 AMOLED з динамічною частотою оновлення 120 Гц і підтримкою технології Dolby Vision.

OnePlus 13R Фото: techadvisor.com

Автономність забезпечує акумулятор ємністю 6000 мАг з 80-ватною дротовою зарядкою (заповнення від 0 до 100% займає 54 хвилини). Фотомодуль складається з 50-Мп основної камери з OIS, 50-Мп телеоб'єктива з 2-кратним оптичним наближенням і 8-Мп надширококутної камери. Виробник гарантує 4 великих оновлення для операційної системи Android 15 (OxygenOS 15). Передбачено базовий вологозахист IP65.

від 21 999 грн.

Poco F7 Ultra

Ще один цікавий субфлагман, який базується на свіжому процесорі Snapdragon 8 Elite від Qualcomm. Ще недавно це була топова SoC, встановлена в моделях за тисячі доларів, таких як Galaxy S25 Ultra. Смартфон набирає в AnTuTu 2 580 520 балів, що можна порівняти з максимальними на сьогодні результатами дорожчих гаджетів. Апарат отримав 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю QHD+ (1440x3200 пікселів) і щільністю 526 ppi.

Poco F7 Ultra Фото: gsmarena.com

F7 Ultra живиться від батареї на 5300 мАг. Підтримується дротова зарядка потужністю 120 Вт (повний цикл займає 34 хвилини) і 50-ватна бездротова зарядка. З камер у наявності 50-Мп основний об'єктив, 50-Мп телеоб'єктив з 2,5-кратним оптичним зумом і 32-Мп надширококутний сенсор. Корпус виконаний зі скла та алюмінію, заявлено ступінь захисту від води IP68.

від 24 999 грн (за базову конфігурацію)

