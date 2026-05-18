Новое приложение Siri для iPhone: в чем его особенность и почему оно лучше ChatGPT

Приложение Siri от Apple для iPhone будет отличаться от конкурентов, таких как ChatGPT, во всех отношениях, считают эксперты.

Спустя два года после обещания обновить Siri, компания Apple наконец-то готова представить его в июне 2026 года. Новая Siri будет иметь собственное приложение, аналогичное конкурентам, таким как ChatGPT от OpenAI, и в некоторых областях будет превосходить любое другое приложение с искусственным интеллектом. Инсайдер Марк Гурман рассказал, как будет работать новое приложение Siri, в чем его недостатки и преимущества, пишет Phone Arena.

Siri меняется к лучшему

Новое приложение Siri предоставит пользователям iPhone множество различных способов персонализации взаимодействия с цифровым помощником Apple. В дополнение к стандартному способу активации Siri, вы сможете перейти в режим "Поиск или вопрос", проведя пальцем вниз от центральной верхней части экрана, как на некоторых смартфонах Android.

Вы также можете выбрать способ запуска приложения Siri при каждом обращении. Siri может либо запускать новый чат каждый раз, либо отображать список ваших прошлых чатов, позволяя вам перейти к предыдущему разговору и продолжить его.

Вы также сможете настроить приложение Siri аналогично приложению iMessage. Существующие разговоры с Siri можно настроить на автоматическое удаление через месяц, год или никогда.

Конфиденциальность

По словам Грумана, Apple хвасталась защитой данных пользователей, когда впервые представила обновленную Siri в 2024 году, и компания продолжит это делать. Приложение Siri также может пока оставаться без рекламы.

Гурман утверждает, что Apple, возможно, пытается скрыть свое отставание в развитии сервисов на основе ИИ, объясняя это тем, что компания уделяет гораздо больше внимания конфиденциальности данных пользователей, чем ее конкуренты, такие как Meta и Google. Действительно, Apple отказывается обучать свои модели ИИ на массивах данных о взаимодействии пользователей, предпочитая вместо этого синтетические данные. К сожалению, Siri слишком сильно отстала, вынудив Apple полагаться на модель ИИ Gemini от Google.

Возможно, Apple временно передает Google часть мер по защите конфиденциальности. Если это так, компания пока не комментирует ситуацию и, скорее всего, будет продвигать другие функции, ориентированные на конфиденциальность.

Защита данных пользователей

По словам Гурмана, подход Apple к новому приложению Siri ставит конфиденциальность пользователей на первое место. В то время как конкурирующие приложения могут вводить режимы инкогнито и возможность отказаться от обмена данными о взаимодействии пользователей, Siri будет иметь все эти опции включенными по умолчанию. Или, по крайней мере, будет четко отображать их для пользователей.

Именно так Apple будет продвигать новое приложение Siri, которое будет гораздо более конфиденциальным, чем ChatGPT, Meta AI, Claude или любые другие конкурирующие сервисы на основе ИИ.

Гурман также сообщил, что существует вероятность того, что Siri будет находиться в бета-версии, когда состоится презентация приложения в июне.

