Потужний акумулятор на 7200 мАг і 90-ватна зарядка: чим порадує новий смартфон Vivo (фото)

Компанія Vivo готується до запуску смартфонів Vivo S60 наприкінці цього місяця. Очікується, що в лінійку увійдуть Vivo S60 і Vivo S60e.

Напередодні запуску нового смартфона Vivo почала публікувати інформацію, що розкриває ключові деталі серії S60, пише Gizmochina.

Vivo поділилася новими зображеннями, що підтверджують кілька характеристик лінійки Vivo S60.

Зображення демонструють плоский дизайн екрана смартфона і підтверджують, що вся серія буде оснащена ультразвуковим сканером відбитків пальців, вбудованим в екран. Vivo стверджує, що датчик підтримує швидкість розблокування всього 0,1 секунди, а реєстрація відбитка пальця, як повідомляється, може бути завершена всього за 1 секунду.

Компанія також підтвердила, що серія Vivo S60 буде оснащена потужною батареєю ємністю 7200 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 90 Вт. Серед інших підтверджених характеристик: стереодинаміки, ІЧ-передавач і захист від пилу та води за стандартом IP68/IP69.

Ще одне зображення демонструє дизайн задньої панелі пристрою, показуючи потрійну камеру. За повідомленнями, до лінійки може увійти перископічна телеоб'єктивна камера Sony IMX8.

Згідно з інформацією інсайдерів, Vivo S60 може отримати 6,59-дюймовий OLED-дисплей з підтримкою роздільної здатності 1,5K. Також передбачається, що пристрій працюватиме на чипсеті Snapdragon 8s Gen 3. Повідомляється, що телефон може підтримувати магнітні аксесуари і матиме кілька кольорів, включно з рожевим.

