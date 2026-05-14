Бюджетний смартфон із чудовою батареєю: анонсовано новинку з АКБ на 6500 мАг

У Китаї стартував продаж смартфона Vivo Y60, який має процесор Snapdragon 4 Gen 2 і 13-мегапіксельну основну камеру.

Новий бюджетний смартфон Vivo Y60 надійшов у продаж у Китаї і його можна придбати через онлайн-магазин компанії. Смартфон пропонується в трьох колірних варіантах, має одну основну камеру і оснащений процесором Snapdragon 4 Gen 2, а також графічним процесором Adreno 613, пише Gadgets360.

Смартфон Vivo Y60: технічні характеристики

Vivo Y60 — це смартфон із двома SIM-картами, який працює на Android 16 і має оболонку OriginOS 6. У смартфона є 6,74-дюймовий сенсорний LCD-екран з частотою оновлення до 120 Гц, який відображає 16,7 мільйонів кольорів.

Роботу Vivo Y60 забезпечує восьмиядерний процесор Snapdragon 4 Gen 2, який включає 6 ядрі з тактовою частотою 1,95 ГГц і два ядра з тактовою частотою 2,2 ГГц.

Vivo Y60 має графічний процесор Adreno 613, до 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4x і до 256 ГБ вбудованої пам'яті UFS 3.1.

Компанія заявляє про наявність захисту IP65 від пилу і води.

Смартфон Vivo Y60 оснащений однією 13-мегапіксельною основною камерою з CMOS-сенсором, автофокусом і 10-кратним цифровим зумом, а також 5-мегапіксельною фронтальною камерою з 2-кратним цифровим зумом. Телефон може записувати відео з роздільною здатністю до 1080p.

Смартфон має батарею на 6500 мАг і підтримує дротову зарядку потужністю 15 Вт.

Vivo Y60 підтримує 5G, 4G LTE, дводіапазонний Wi-Fi та Bluetooth 5.1. Смартфон має порт USB Type-C і роз'єм для навушників 3,5-мм.

Крім GPS, до списку вбудованих датчиків входять акселерометр, датчик освітленості, датчик наближення, електронний компас, інфрачервоний-передавач і бічний сканер відбитків пальців для забезпечення безпеки.

Розміри смартфона Vivo Y60 становлять 167,4x77,1x8,39 мм, а вага — близько 209 г.

Смартфон Vivo Y60: ціна

Ціна Vivo Y60 становить 1799 юанів за базову версію з 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Дорожча версія Vivo Y60 з 6 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті коштує 1999 юанів.

Топова версія Vivo Y60 з 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті коштує 2299 юанів.

За курсом НБУ на момент написання матеріалу це 11 600 гривень, 12 900 гривень і 14 900 відповідно.

