Google дає всього 5 ГБ безкоштовного сховища для нових користувачів: що відомо

Наразі незрозуміло, чи є це повною зміною політики Google щодо безкоштовного використання хмарного сховища, або ж це чи всього лише регіональне тестування.

Деякі користувачі в соціальних мережах повідомляють про зміни політики Google щодо нових акаунтів Gmail. Користувачі вказують на те, що якщо створити новий обліковий запис Google, але не додавати до нього номер телефону, то компанія тепер пропонує лише 5 ГБ безкоштовного хмарного сховища, пише piunikaweb.

У соціальних мережах поширюється інформація від деяких користувачів про те, що вони можуть використовувати тільки 5 ГБ безкоштовного хмарного простору для зберігання даних, якщо при створенні пошти Gmail вони не вказують номер телефону.

Щоб розблокувати більше місця в хмарному сховищі, користувачам пропонується підтвердити свій номер телефону. Після успішної перевірки обсяг сховища збільшиться до 15 ГБ без додаткової плати. У користувача також є можливість відмовитися від підтвердження номера телефону і зберегти 5 ГБ безкоштовного сховища.

Відео дня

Масштаби цієї зміни поки що незрозумілі. У соціальних мережах можна знайти повідомлення про це від користувачів із різних країн. Компанія Google офіційно не оголошувала про цю зміну.

Наразі незрозуміло, чи є це повною зміною політики Google щодо безкоштовного використання хмарного сховища, або ж це чи всього лише регіональне тестування.

Варто зазначити, що на офіційній сторінці підтримки Google, як і раніше, вказано 15 ГБ безкоштовного сховища, тож це не змінилося. Безкоштовне сховище для нових облікових записів залишається на рівні 15 ГБ, але для деяких користувачів воно доступне тільки після підтвердження номера телефону.

Реакція на цю зміну у користувачів була неоднозначною. Одні стверджують, що це зроблено для запобігання спаму/зловживань, інші ж вважають це просто способом отримання додаткової особистої інформації про користувача. Дехто був здивований тим, як взагалі можна зареєструвати обліковий запис Google без номера телефону.

У наявних облікових записів Google, до яких не прив'язаний номер телефону, як і раніше доступні 15 ГБ хмарного сховища. Це вказує на те, що Google, можливо, не знижує ліміти сховища для вже створених облікових записів.

Як уже писав Фокус, Google показала Android 17 з ШІ Gemini і новими емодзі.

Також Фокус писав про те, які смартфони Samsung отримають Android 17 і One UI 9.