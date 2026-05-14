Google дает всего 5 ГБ бесплатного хранилища для новых пользователей: что известно

Некоторые пользователи в социальных сетях сообщают об изменениях политики Google относительно новых аккаунтов Gmail. Пользователи указывают на то, что если создать новую учетную запись Google, но не добавлять к ней номер телефона, то компания теперь предлагает только 5 ГБ бесплатного облачного хранилища, пишет piunikaweb.

Чтобы разблокировать больше места в облачном хранилище, пользователям предлагается подтвердить свой номер телефона. После успешной проверки объем хранилища увеличится до 15 ГБ без дополнительной платы. У пользователя также есть возможность отказаться от подтверждения номера телефона и сохранить 5 ГБ бесплатного хранилища.

Масштабы этого изменения пока неясны. В социальных сетях модно найти сообщения об этом от пользователей из разных стран. Компания Google официально не объявляла об этом изменении.

Пока неясно, является ли это полным изменением политики Google относительно бесплатного использования облачного хранилища, или же это или всего лишь региональное тестирование.

Стоит отметить, что на официальной странице поддержки Google по-прежнему указано 15 ГБ бесплатного хранилища, так что это не изменилось. Бесплатное хранилище для новых учетных записей остается на уровне 15 ГБ, но для некоторых пользователей оно доступно только после подтверждения номера телефона.

Реакция на это изменение у пользователей была неоднозначной. Одни утверждают, что это сделано для предотвращения спама/злоупотреблений, другие же считают это просто способом получения дополнительной личной информации о пользователя. Некоторые были удивлены тем, как вообще можно зарегистрировать учетную запись Google без номера телефона.

У существующих учетных записей Google, к которым не привязан номер телефона, по-прежнему доступны 15 ГБ облачного хранилища. Это указывает на то, что Google, возможно, не снижает лимиты хранилища для уже созданных учетных записей.

