Какие смартфоны Samsung получат Android 17 и One UI 9: полный список моделей
Началось бета-тестирование фирменной оболочки Samsung One UI 9, также известна дата ее выхода.
Хотя внедрение стабильной версии оболочки Samsung One UI 8.5 началось совсем недавно, компания уже готовится к более масштабному выпуску оболочки One UI 9. Она будет работать на операционной системе Android 17. Бета-тестирование One UI 9 уже началось на смартфонах Galaxy S26, вскоре к этому процессу присоединятся и другие устройства серии Galaxy, пишет Gizmochina
С началом бета-тестирования оболочки One UI 9 возникает вопрос: получит ли мое устройство Samsung Galaxy следующее крупное обновление? Эксперты составили список устройств, подходящих для One UI 9.
Важно отметить, что компания Samsung еще официально не объявила список устройств, которые смогут получить фирменную оболочку One UI 9. Но эксперты считают, что именно эти устройства серии Galaxy получат данное обновление, благодаря четкой политике Samsung в отношении обновлений программного обеспечения. Представленный ниже список не должен отличаться от официального списка Samsung, предполагают эксперты.
Ожидается, что оболочка One UI 9.0 на базе Android 17 будет запущена в июле 2026 года на смартфонах Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8, а стабильная версия, вероятно, будет запущена в третьем квартале 2026 года.
Обновление Samsung One UI 9 на базе Android 17: список подходящих устройств
Модели Samsung Galaxy S
- Galaxy S26
- Galaxy S26+
- Galaxy S26 Ultra
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
Модели Samsung Galaxy Z s
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
Модели Samsung Galaxy A
- Galaxy A57
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A37
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A17
- Galaxy A16 (LTE & 5G)
- Galaxy A15 (LTE & 5G)
- Galaxy A07 (LTE & 5G)
- Galaxy A06 5G
Модели Samsung Galaxy M
- Galaxy M56
- Galaxy M55
- Galaxy M55s
- Galaxy M54
- Galaxy M36
- Galaxy M34
- Galaxy M17
- Galaxy M17e
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M07
- Galaxy M06
Модели Samsung Galaxy F
- Galaxy F70e
- Galaxy F56
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F36
- Galaxy F34
- Galaxy F17
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F07
- Galaxy F06
Модели Samsung Galaxy Tab series
- Galaxy Tab S11
- Galaxy Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Lite
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab A11
- Galaxy Tab A11+
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy Tab Active 5 Pro
Модели Samsung Galaxy XCover
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
