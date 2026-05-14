Золотой телефон Трампа T1 наконец-то поступил в продажу: что о нем известно (фото)

Компания Trump Mobile сообщила, что ее смартфон T1 начнет поставляться клиентам, оформившим предварительный заказ, на этой неделе после нескольких задержек с выпуском.

Trump Mobile подтвердила, что предварительно заказанные смартфоны T1 начнут поставляться клиентам начиная с 13 мая. Выпуск этого телефона дважды переносили и даже ходили слухи, что он не будет выпущен. Генеральный директор компании Trump Mobile заявил, что все телефоны, оформленные по предварительному заказу, должны быть доставлены в течение следующих нескольких недель, пишет USA Today.

Trump Organization создала дочернюю компанию Trump Mobile, предоставляющую услуги сотовой связи и выпускающую смартфоны, в июне прошлого года. Первый смартфон компании, золотой T1 Phone первоначально планировалось выпустить в августе 2025 года, затем релиз был перенесен на октябрь, но теперь тало известно, что, начиная с 13 мая все заказанные ранее смартфоны будет отправлены клиентам. Об этом сообщил генеральный директор Trump Mobile Пэт О'Брайен. При этом все смартфоны T1 Phone должны быть доставлены в течение следующих нескольких недель.

Фото: www.trumpmobile.com

Первые телефоны T1, работающие на операционной системе Android, были собраны в США и в последующих моделях будут использоваться компоненты, в основном произведенные в Америке. О'Брайен сообщил, что производство телефонов столкнулось с различными задержками в процессе завершения работы над T1.

Ранее в социальных сетях распространились предположения о том, смартфоны T1 могут никогда не попасть к клиентам, ведь более 500 тысяч заказчиков так и не получили обещанный гаджет, как уже писал Фокус. О'Брайен опроверг сообщения о том, что телефоны никогда не будут отправлены заказчикам.

Trump Mobile заявляет, что предложит "первоклассную связь, непревзойденную ценность и истинно американское обслуживание для самых трудолюбивых людей США".

Смартфон T1 выглядит как любой другой смартфон и имеет плоский экран с тремя камерами. Устройство выпускается в золотом цвете и имеет 6,78-дюймовый экран, сканер отпечатков пальцев и разблокировку по лицу с помощью ИИ, а также другие функции. Телефон T1 оснащен основной камерой на 50 Мп, а также широкоугольной камерой на 8 Мп и телеобъективом на 50 Мп. Также имеется фронтальная камера на 50 Мп. T1 Phone продается по акционной цене 499 долларов.

