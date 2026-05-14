Игровой смартфон iQOO 15T удивит мощным аккумулятором и дисплеем 144 Гц: дата анонса уже в сети

Стала известна дата презентации iQOO 15T и ключевые характеристики смартфона.

В сети уже несколько недель циркулирует информация о возможных технических характеристиках игрового смартфона iQOO 15T, но теперь появились данные из официального источника. Также стала известна дата презентации устройства. Ждать осталось недолго, пишет gsmarena.

Компания iQOO объявила о том, что игровой смартфон iQOO 15T будет официально представлен в Китае 20 мая. Также производитель опубликовал короткий видеоролик, показывающий новинку.

Ранее в сеть просочилась информация о вероятном чипсете смартфона iQOO 15T, но теперь она официально подтверждена. Производитель заявил, что iQOO 15T имеет чипсет MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition. Он будет отличаться от стандартной версии Dimensity 9500 эксклюзивными оптимизациями и улучшенной стабильностью частоты кадров благодаря игровому чипу iQOO Q3.

Компания iQOO также подтвердила, что смартфон iQOO 15T будет иметь 6,83-дюймовый экран с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц.

Инсайдеры утверждают, что смартфон будет оснащен основной камерой на 200 Мп, к которой добавится дополнительная камера на 50 Мп. Предполагается, что устройство будет иметь батарею емкостью 8000 мАч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт.

По слухам, циркулирующим в сети, корпус смартфона будет относительно тонким — 8,25 мм, а масса телефона составит примерно 216 грамм. Предполагается, что смартфон iQOO 15T получит Android 16 с оболочкой OriginOS 6.

